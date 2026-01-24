ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:16, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 4 تريلليون 225 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە زەينەتاقى تولەندى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەۋگە 1368,4 ميلليارد تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى تولەۋگە 2856,6 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.

    2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا زەينەتكەرلەر سانى - 2 ميلليون 491 مىڭ ادام.

    «2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جيىنتىق زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى - 143143 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى مولشەرى - 95549 تەڭگە، بازالىق زەينەتاقى مولشەرى - 47594 تەڭگە»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى قالاي وزگەرەتىنى حابارلاندى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار