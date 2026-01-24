10:16, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستانداعى ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 4 تريلليون 225 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە زەينەتاقى تولەندى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەۋگە 1368,4 ميلليارد تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى تولەۋگە 2856,6 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا زەينەتكەرلەر سانى - 2 ميلليون 491 مىڭ ادام.
«2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جيىنتىق زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى - 143143 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى مولشەرى - 95549 تەڭگە، بازالىق زەينەتاقى مولشەرى - 47594 تەڭگە»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى قالاي وزگەرەتىنى حابارلاندى.