قازاقستانداعى ەت يندۋسترياسى: نارىق ەكسپورتقا دايىن با
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مال شارۋاشىلىعى جۇيەلى وزگەرىستەر كەزەڭىندە تۇر - ۇزاق جىلدار بويى نەگىزىنەن ىشكى نارىققا باعدارلانعان جانە جەكە-جەكە دامىعان سالا بۇگىندە ءبىر ۋاقىتتا جاڭا سىن-قاتەرلەر مەن مۇمكىندىكتەرگە تاپ بولىپ وتىر.
Turan قازاقستاندىق مال وسىرۋشىلەر قاۋىمداستىعى مەن Dala.Camp كاسىبي قاۋىمداستىعىنىڭ اناليتيكالىق دەرەكتەرىنە سايكەس، ەتكە الەمدىك سۇرانىس ارتىپ كەلەدى، ەكسپورتقا باسەكەلەستىك ارتىپ كەلەدى، ۆەتەرينارلىق ستاندارتتار مەن ءوندىرىس ستاندارتتارى وزگەرۋ ۇستىندە، ال ەل ىشىندە تۇراقتى جانە باسقارىلاتىن دامۋ مودەلىنە كوشۋ قاجەتتىلىگى بارعان سايىن بايقالادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ءدال بۇگىن قابىلداناتىن شەشىمدەر قازاقستاننىڭ جاھاندىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنە كىرىكتىرىلگەن، ەكسپورتقا باعدارلانعان ءارى ورنىقتى ونەركاسىپ قالىپتاستىرا الا ما، جوق پا - سونى ايقىندايدى.
ف ا و مەن USDA دەرەكتەرىن قوسا العاندا، ءبىرقاتار دەرەككوزدىڭ باعالاۋى بويىنشا، الەمدەگى ءىرى قارا سانى شامامەن 0,9-1,1 ميلليارد باس، ال 2022-2024-جىلدارى الەمدەگى سيىر ەتى ءوندىرىسىنىڭ كولەمى جىلىنا 58-61 ميلليون توننا دەڭگەيىندە.
ا ق ش، برازيليا جانە ءۇندىستان ءالى دە ءىرى وندىرۋشىلەر قاتارىندا. ال ەتكە (سونىڭ ىشىندە سيىر ەتىنە) جاھاندىق سۇرانىس تۇراقتى ءوسىپ وتىر: بۇعان حالىق سانىنىڭ ءوسۋى، دامۋشى ەلدەردەگى ءال-اۋقاتتىڭ ارتۋى جانە ازيا مەن افريكاداعى تاماقتانۋ ادەتتەرىنىڭ وزگەرۋى سەبەپ بولىپ وتىر.
الايدا، ازىرگە قازاقستان سيىر ەتىنىڭ الەمدىك نارىعىندا ماڭىزدى ويىنشى ەمەس: ەكسپورتتاۋشى ەلدەر بويىنشا سالىستىرمالى ماتەريالداردا ەلىمىز جۇيەلى الەمدىك ەكسپورتتاۋشىلار توبىنا كىرمەيدى جانە جاھاندىق جەتكىزىلىمدەردىڭ ەلەۋلى ۇلەسىن قالىپتاستىرمايدى.
سونىمەن قاتار، سيىر ەتىنىڭ الەمدىك نارىعى جوعارى شوعىرلانعان - ەكسپورتتى ساپا ستاندارتتارىن، ءونىمدى سەگمەنتتەۋدى (مۇزداتىلعان/سالقىنداتىلعان) جانە نارىقتىڭ باعا لوگيكاسىن ايقىندايتىن شەكتەۋلى ەلدەر عانا (سونىڭ ىشىندە برازيليا، ءۇندىستان، ا ق ش، اۋستراليا) قالىپتاستىرادى.
وسى ورايدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى قۇرىلىمدىق ارتىقشىلىعى ساقتالىپ وتىر: ەلىمىز ءىرى قارا مال سانى كوپ مەملەكەتتەردىڭ الەمدىك توبىنا كىرەدى: Turan قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازاقستان 8,6 ميلليون مال باسى سانىمەن 39-ورىندى يەلەندى.
الايدا، بۇل رەسۋرس ەكسپورتقا جانە قايتا وڭدەۋگە اينالمايدى. گەوگرافيالىق ورنالاسۋ قوسىمشا ارتىقشىلىق سانالادى: جەتكىزىلىمدەردىڭ لوگيستيكالىق كارتاسىنىڭ باعالاۋى بويىنشا نەگىزگى نارىقتارعا قولجەتىمدىلىك 2 دەن 10 كۇنگە دەيىنگى مەرزىمدە قامتاماسىز ەتىلۋى مۇمكىن، بۇل قازاقستاندى قاشىقتاعى ەكسپورتتاۋشىلارعا قاراعاندا ءتيىمدى ەتەدى.
ەل ىشىندە شيكىزات بازاسى مەن قايتا وڭدەۋ اراسىنداعى قۇرىلىمدىق الشاقتىق ساقتالادى: اناليتيكالىق ماتەريالدار ءبىر مەزگىلدە ىشكى نارىقتاعى سيىر ەتىنىڭ تاپشىلىعىن جانە ەت وڭدەيتىن كاسىپورىنداردىڭ جۇكتەمەسىنىڭ ازدىعىن كورسەتەدى - بۇل «فەرما - قايتا وڭدەۋ - نارىق» تىزبەگىنىڭ جۇيەلىك تيىمسىزدىگىنىڭ بەلگىسى.
ءوسۋدىڭ نەگىزگى كەدەرگىسى جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتاردىڭ (ج ق ش) ۇستەمدىگى بولىپ قالا بەرەدى: مال باسىنىڭ باسىم بولىگى ەكسپورتتىق تىزبەكتەرگە ينتەگراتسيالانباعان، ءالسىز ستاندارتتالعان جانە قارجىلاندىرۋ مەن باسقارۋعا قول جەتىمدىلىگى شەكتەۋلى سەگمەنتتە شوعىرلانعان.
ساراپشىلار قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى سۇرانىسپەن ەمەس، سالانىڭ ىشكى ۇيىمداستىرىلۋىمەن - مال باسىنىڭ قۇرىلىمىمەن، ستاندارتتاۋ دەڭگەيىمەن، باسقارۋمەن، كووپەراتسيامەن شەكتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قوسىمشا تاۋەكەل فاكتورى باعا قۇبىلمالىلىعىن كۇشەيتەتىن جانە فەرمەرلەردىڭ ينۆەستيتسيالىق موتيۆاتسياسىن تومەندەتەتىن تۇراقتى وففتەيك مەحانيزمدەرىنىڭ بولماۋى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل رەتتە سالاعا ينۆەستيتسيالار فراگمەنتتىك سيپاتقا يە، ال وندىرىستىك كورسەتكىشتەر كوبىنە سونىمەن بىردەي ەكونوميكالىق ناتيجە بەرمەيدى.
وسى جانە باسقا ماسەلەلەر قازاقستاننىڭ ەتتى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باعدارلارى قالىپتاساتىن حالىقارالىق سالالىق الاڭ - Dala.Camp Forum 2026 شاراسىندا كاسىبي تالقىلاۋ تاقىرىبى بولادى.
فورۋمنىڭ ماقساتى - الداعى 10 جىلعا سالاعا قارقىن بەرەتىن، ونىڭ مادەنيەتىن قالىپتاستىرىپ، دامۋىن ايقىندايتىن كۇشتى كاسىبي پلاتفورما قۇرۋ.
فورۋم 2026-جىلعى 14-15-اقپان كۇندەرى Rixos Burabay-دا «قازاقستاننىڭ ەت يندۋسترياسىنداعى ءىرى قارا: بولاشاقتىڭ جول كارتاسى» تاقىرىبىندا وتەدى. ءىس-شارا الاڭىندا فەرمەرلەردى، رەپرودۋكتورلاردى، بورداقىلاۋ الاڭدارىن، قايتا وڭدەۋشىلەردى، ينۆەستورلاردى، سالالىق ساراپشىلاردى، سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن حالىقارالىق ينستيتۋتتاردىڭ وكىلدەرىن بىرىكتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
فورۋمعا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ تا قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، بۇل وسى شارانىڭ مەملەكەتتىك جانە سالالىق كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتەدى.
ءىس-شاراعا قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان، ءازىربايجان، تاجىكستان، ا ق ش، برازيليا، گوللانديا، فرانسيا، ب ا ءا جانە تۇركيادان 150 گە جۋىق دەلەگات جينالادى.
قازاقستاندا ەتتى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان فورۋم وتەدى.