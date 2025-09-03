قازاقستانداعى قىتاي اۆتوكولىكتەرىنىڭ بولاشاعى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستانداعى قىتايلىق اۆتوكولىكتەردىڭ ساتىلىمى قارقىندى ءوسىپ كەلەدى. ماسەلەن مامىر ايىندا ساتىلعان ءار بەسىنشى قىتايلىق كولىك - Changan ماركاسى. برەندتىڭ نارىقتاعى ۇلەسى 18 پايىزعا جەتىپ، بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا ساتىلىم كولەمى ەكى ەسەگە ارتقان.
El.kz ينتەرنەت پورتالىنىڭ تىلشىسىنە پىكىر بىلدىرگەن اۆتوساراپشى ارمان اشمۇحانوۆ قازاقستاندا قىتاي كولىكتەرى شامامەن 20-30 پايىزعا ارزان ەكەنىن ايتادى.
اۆتوساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قىتاي كولىكتەرىنىڭ قازاقستان نارىعىنداعى ورنى جىلدان-جىلعا كۇشەيىپ كەلەدى. ونىڭ مالىمەتىنشە، 2024-جىلى رەسمي ديلەرلەر 205 مىڭ دانا كولىك ساتقان بولسا، سونىڭ 51 مىڭى - قىتايدان اكەلىنگەن اۆتوموبيلدەر.
قالعان 150 مىڭنىڭ ىشىندە كورەيا، گەرمانيا جانە جاپونيا كولىكتەرى بار. دەسە دە، جالپى كورسەتكىشكە قاراساق، قىتاي اۆتوكولىكتەرى نارىقتىڭ شامامەن 25 پايىزىن الىپ وتىر. بۇل - ايتارلىقتاي ۇلكەن ۇلەس، - دەيدى ساراپشى.
نە سەبەپتى سۇرانىس كوپ؟
اۆتوساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قىتاي كولىكتەرىنىڭ تانىمال بولۋىنا باستى سەبەپ - ولاردىڭ قولجەتىمدى باعاسى.
باسقا انالوگتارىمەن سالىستىرعاندا قىتاي كولىكتەرى شامامەن 20-30 پايىزعا ارزان. سوندىقتان حالىق كوبىنە تاڭداۋىن قالتاسىنا قاراپ جاسايدى، - دەيدى ارمان اشمۇحانوۆ.
ارمان اشمۇحانوۆ قىتاي كولىكتەرىنىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى، باعا مەن جابدىقتالۋ دەڭگەيىنىڭ سايكەستىگى ەكەنىن ايتادى.
بىردەي باعاعا قىتاي كولىگىندە قوسىمشا مۇمكىندىكتەر كوپ ۇسىنىلادى. مىسالى، ارتقى كورىنىس كامەراسى، 360 گرادۋس شولۋ جۇيەسى، بىلعارى سالون سياقتى زاماناۋي جابدىقتار بار. وسىنداي تولىق جابدىق تۇتىنۋشىلاردى قىزىقتىرادى جانە تاڭداۋ جاساۋعا ىقپال ەتەدى، - دەيدى ساراپشى.
سونىمەن قاتار قىتاي كولىكتەرىنە قاتىستى سىن-پىكىرلەر دە جوق ەمەس. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر تۇتىنۋشىلار ساپانىڭ تومەندىگىن العا تارتادى.
كەي جاعدايدا كولىك جاڭا كۇيىندە ءبىر جىلدىڭ ىشىندە-اق اقاۋ شىعارىپ جاتادى. ءبىراق ونى جوندەۋگە جاۋاپتى زاۋىت نەمەسە رەسمي ديلەرلەر كەپىلدىك شارتتارىن ورىنداۋدان باس تارتىپ، تۇتىنۋشىلار ماسەلەسىمەن جەكە قالاتىن جاعدايلار كەزدەسەدى. بۇل ماسەلە قازىر الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تالقىلانىپ ءجۇر، - دەيدى اۆتوساراپشى.
قوسالقى بولشەكتەردى تابۋ قيىن
ارمان اشمۇحانوۆ قىتاي كولىكتەرىنىڭ تاعى ءبىر ءالسىز تۇسىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، كولىكتىڭ باعاسى قولجەتىمدى بولعانىمەن، قوسالقى بولشەكتەرى قىمباتقا تۇسەدى.
مىسالى، قۇنى 10 ميلليون تەڭگە تۇراتىن كولىكتىڭ تەك الدىڭعى جارىق شامىنىڭ ءوزى شامامەن 1 ميلليون تەڭگە بولۋى مۇمكىن. ال قوزعالتقىشى 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بارادى. بۇعان قوسا، ولاردىڭ قۇرىلىمى وتە كۇردەلى جاسالعاندىقتان، كوپتەگەن بولشەكتەردى جوندەپ نەمەسە قايتا وڭدەۋ مۇمكىن ەمەس. كوپ جاعدايدا تۇتاس اۋىستىرۋعا تۋرا كەلەدى، - دەيدى ساراپشى.
اۆتوساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قىتاي كولىكتەرىنىڭ سانى جىل سايىن ارتىپ، نارىقتاعى ۇلەسى دە كوبەيىپ كەلەدى. بۇعان بىرنەشە نەگىزگى فاكتور اسەر ەتۋدە.
بىرىنشىدەن - قولجەتىمدى باعا، ەكىنشىدەن - كولىكتىڭ سىرتقى ءساندى ديزاينى، ۇشىنشىدەن - زاماناۋي جابدىقتارىنىڭ مول بولۋى. وسى ارتىقشىلىقتار قىتاي اۆتوكولىكتەرىنە سۇرانىستى ۇدەتىپ وتىر، - دەيدى ول.
قازاقستاندىق اۆتونارىقتى نە كۇتىپ تۇر؟
قازاقستان اۆتونارىعىندا الداعى ۋاقىتتا كولىكتەردىڭ ارزانداۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ونىڭ سەبەبىن ساراپشى نارىقتاعى شامادان تىس كوبەيۋمەن بايلانىستىرادى.
بۇرىن ءبىر جانۇيادا ءبىر عانا كولىك بولسا، قازىر ءاربىر وتباسى مۇشەسى جەكە اۆتوكولىك الۋعا تىرىسادى. كەيدە ول كولىك شىن مانىندە قاجەت ەمەس بولسا دا، نەسيەگە راسىمدەي بەرەدى. كەيىن تولەم قابىلەتى تومەندەپ، ادامدار نەسيەسىن جابا الماي، ءماجبۇرلى تۇردە كولىگىن ارزانىراق باعاعا ساتۋعا ءماجبۇر بولادى. وسىنداي جاعدايلار جيىلەپ بارادى، - دەيدى مامان.
2024-جىلى قازاقستاندا ەڭ كوپ ساتىلعان 5 قىتايلىق برەند:
Chery - 23 115 اۆتوكولىك
Haval - 19 752 اۆتوكولىك
Geely - 12 307 اۆتوكولىك
Exeed - 9 812 اۆتوكولىك
Changan - 6 543 اۆتوكولىك
ساراپشىلاردىڭ پايىمىنشا، قىتاي اۆتوكولىكتەرىنىڭ قازاقستان نارىعىنداعى ۇلەسى الداعى ۋاقىتتا ارتا تۇسپەك. 2025-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ولاردىڭ ۇلەسى 45 پايىزعا جەتۋى ىقتيمال.
«قازاقستان اۆتوموبيل وداعىنىڭ» مالىمەتىنشە، بيىل ەلدە جەرگىلىكتى ءاۆتووندىرىس كولەمى ۇلعايىپ كەلەدى. 2025-جىلى ەكى جاڭا اۆتوزاۋىت ىسكە قوسىلىپ، ىشكى نارىققا قولجەتىمدى باعاداعى قىتايلىق اۆتوكولىكتەر شىعارىلماق. بۇل قادام قازاقستاندىق تۇتىنۋشىلار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، باسەكەلەستىكتى كۇشەيتەدى.
رەسمي دەرەككە سايكەس، 2025-جىلدىڭ مامىر ايىندا Changan برەندى قازاقستانداعى قىتايلىق جەڭىل اۆتوكولىكتەر نارىعىنىڭ 18 پايىزىن يەلەنگەن. بۇل كورسەتكىش بىلتىرعى جىلدىڭ كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە ارتىپ وتىر. ياعني، مامىر ايىندا ساتىلعان ءار بەسىنشى قىتايلىق كولىك - Changan ماركاسىنا تيەسىلى بولدى.