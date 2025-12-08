قازاقستانداعى قىسقى دەمالىس ورىندارى: التايدان تۇركىستانعا دەيىنگى 7 باعىت
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قىسقى تۋريستىك ماۋسىمى ساياحاتشىلاردى الۋان ءتۇرلى لاندشافتتارىمەن، بەلسەندى جانە تىنىش دەمالىسقا لايىق مۇمكىندىكتەرىمەن تارتادى. وسى رەتتە «Kazakh Tourism» ۇ ك باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى قىستا ساياحاتتاۋعا ىڭعايلى بىرنەشە باعىت ۇسىندى.
قىسقى مارشرۋتقا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىن، ۇلتتىق پاركتەردى جانە ەرەكشە اتموسفەرا سىيلايتىن تابيعي نىسانداردى قوسۋعا بولادى.
شىعىس قازاقستان: التايدىڭ قىسقى مارشرۋتتارى
قىس مەزگىلىندە التايدىڭ كوركى ايرىقشا جارقىرايدى. وڭىردە شاڭعى تراسسالارى دا، تىنىش تابيعات اياسىندا دەمالعىسى كەلەتىندەرگە ارنالعان باعىتتار دا بار. سونىڭ ءبىرى - التاي الپىلەرى. بيىل وسكەمەنگە جاقىن ماڭدا ورنالاسقان «نۇرتاۋ» تاۋ شاڭعىسى كەشەنى قايتا جۇمىسىن باستايدى. ول وبلىس ورتالىعىنان 35 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان، قىسقى دەمالىس پەن شاعىن ساياحاتتارعا ىڭعايلى ورىن.
سونىمەن قاتار وڭىرگە كەلگەندەر ريددەر قالاسىنا دا بارا الادى. مۇندا تابيعاتى كوركەم باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى ورنالاسقان. قورىق ماڭىندا دا شاڭعى بازالارى بار.
وعان قوسا، قاتونقاراعاي ءوڭىرى قالىڭ قاراعايلى ورماندارىمەن، التايدىڭ پانورامالىق كورىنىستەرىمەن جانە قىسقى جورىقتارعا قولايلى مارشرۋتتارىمەن تانىمال. قار باسقان ورماندار، مۇز قۇرساۋىنداعى وزەندەر، اسىرەسە قىس تۇسە ەرتەگىگە اينالاتىن كوروبيحا اۋىلى - تىنىشتىقتى قالايتىندارعا تاپتىرماس ورىن.
الماتى: قىسقى بەلسەندىلىكتىڭ ورتالىعى
تابيعات اياسىنداعى دەمالىس پەن قالالىق ينفراقۇرىلىمدى بىرىكتىرگىسى كەلەتىندەر ءۇشىن الماتى - ۇزدىك باعىتتاردىڭ ءبىرى. قالا جانە ونىڭ ماڭىندا قىسقى ماۋسىمدا ۇسىنىلاتىن ءتۇرلى بەلسەندىلىك بار:
- Oi-Qaragai تاۋ كۋرورتى - قىسقى دەمالىستىڭ تانىمال لوكاتسيالارىنىڭ ءبىرى. مۇندا ءارتۇرلى بەلسەندىلىكتەرگە جاعداي جاسالعان. قاراعايلى ورماندار مەن قارلى بەتكەيلەردىڭ اراسىندا جاڭا تۋريستىك نىسان - اسپالى كوپىر اشىلدى. ول قازىردىڭ وزىندە ەكسترەمالدى دەمالىستى ۇناتاتىن تۋريستەردىڭ نازارىن اۋدارىپ وتىر.
- قالالىق گاسترونوميالىق ورىندار مەن زاماناۋي مۋزەيلەر.
بۋراباي: «قازاقستاننىڭ شۆەيتسارياسى»
شۋچينسك- بۋراباي كۋرورت ايماعى قىستا تىنىش دەمالىستى قالايتىندارعا وتە قولايلى مەكەن. قالىڭ قاراعايلى ورماندار، تازا اۋا، تاۋ-جارتاستار وڭىرگە ەرەكشە قىسقى كەلبەت بەرەدى. بۇل جەردە قىستا شاڭعى جانە سنوۋبورد، تيۋبينگ، قاردا جۇرەتىن شاعىن كولىكتەر، ات شانامەن سەرۋەن، قاراعايلى ورمانداعى جاياۋ باعىتتار قولجەتىمدى.
بۇل ايماقتا ورنالاسقان Orman Ski Resort شاڭعى كەشەنى ءارتۇرلى دەڭگەيگە ارنالعان بىرنەشە تراسسامەن جابدىقتالعان. كەشەندە كوتەرگىشتەر جانە كەشكى ۋاقىتتا سىرعاناۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جارىقتاندىرۋ جۇيەسى بار.
باياناۋىل: قىسقى كوركەم تابيعات
باياناۋىل ۇلتتىق پاركى قىستا ەرەكشە سۇلۋلىققا بولەنەدى. قار جامىلعان تاۋ جىنىستارى، قاراعايلى ورماندار جانە مۇز قاتقان كولدەر فوتوتۋرلارعا دا، وتباسىلىق ساپارلارعا دا قولايلى. بۇل وڭىردە قىسقى دەمالىس تۇرلەرىنە قىسقى جورىقتار، تابيعي لاندشافتتار اراسىندا فوتومارشرۋتتار، قىسقى شاڭعى تەبۋ كىرەدى.
شارىن شاتقالى: وزگەشە فورماتتاعى قىسقى ساپار
شارىنعا كوبىنە جىلى ماۋسىمدا بارادى، الايدا قىستا شاتقال ەرەكشە تۇستەرگە بويالادى. قىسقى جارىق جۇمساق ءارى تازا بولعاندىقتان، ەڭ ادەمى كادرلار اسىرەسە تاڭسارىدە شىعادى.
بۇل ساپاردى شونجىداعى ىستىق بۇلاقتارعا بارۋمەن اياقتاۋعا بولادى. قارلى تابيعات اياسىندا اشىق اسپان استىنداعى تەرمالدى سۋ، قىسقى ساياحاتتىڭ ادەمى جالعاسىنا اينالادى.
تۇركىستان: جۇمساق كليمات پەن مادەني ورتالىقتار
جىلى وڭىرلەردە دەمالعاندى قالايتىندار ءۇشىن تۇركىستان - قىستا جايلى كليمات ۇسىناتىن ايماق.
بارۋعا ۇسىنىلاتىن نىساندار:
- قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى (يۋنەسكو نىسانى)
- Karavansaray تۋريستىك كەشەنى
- جاياۋ جۇرگىنشى ايماقتارى مەن مۋزەيلەر.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ كورىكتى تۋريستىك اۋىلدارىنىڭ ءبىرى كوروبيحا ساياحاتشىلار اراسىندا تارتىمدى باعىتقا اينالىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ۇلىتاۋدا تۋريزم سالاسىنا 3 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلعانىن جازعان ەدىك.