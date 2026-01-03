قازاقستانداعى كينواپتا: جاڭا مۋلتفيلمدەر، ەرتەگىلەر مەن درامالىق تۋىندىلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا قازاقستان كينوتەاترلارىندا انيماتسيالىق شىتىرمان وقيعالاردان باستاپ وتباسىلىق ەرتەگىلەرگە، مۋزىكالىق دراما مەن تارتىستى تريللەرگە دەيىنگى ءبىرقاتار جاڭا فيلم پروكاتقا شىعادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
تري بوگاتىريا ي سۆەت كلينوم
كورەرمەندەر سۇيىكتى مۋلتكەيىپكەرلەر - باتىرلاردىڭ جاڭا وقيعاسىن تاماشالايدى. باتىرلار وتباسىندا قۋانىشتى جاڭالىق كۇتىپ وتىرعانىمەن، تاعى دا تۋعان كنيازدىكتى قورعاۋعا ءماجبۇر بولادى. رۋس جەرىن تىلسىم بۇلت تورلاپ، بۇكىل الەمدى قاراڭعىلىققا باتىرۋ قاۋپى تونەدى. وسى ءساتتى پايدالانعان ايلاكەر كوپەس كولىۆان بابا ياگانىڭ ماڭايىنداعى زۇلىمدارمەن بىرىگىپ، كنيازدىككە شابۋىل جاسايدى. باتىرلار كنيازدى، قالانى جانە ادال سەرىگى يۋلي دەگەن اتتى قۇتقارۋعا اتتانادى.
مەلوديا يح مەچتى
مۋزىكالىق درامانى سۇيەتىن كورەرمەنگە ارنالعان بۇل فيلم اقش- تىڭ ميلۋوكي قالاسىندا تۇراتىن ەرلى-زايىپتى مايك پەن كلەردىڭ ءومىرىن باياندايدى. مايك ۇلكەن ساحنانى ارماندايدى، ال كلەر قالىپتاسقان ءومىر شەڭبەرىنەن شىعۋدى قالايدى. نيل دايموندتىڭ شىعارماشىلىعىنان شابىت الىپ، دۋەت قۇرعان جۇپ العاشقى ونەر كورسەتۋدەن باستاپ تابىسقا دەيىنگى جولدا ماحاببات، ءۇمىت پەن اۋىر سىناقتارعا تاپ بولادى. كارتينا ارمان مەن سەرىكتەستىكتىڭ كۇشىن كورسەتەدى.
بۋراتينو
وتباسىلىق كورەرمەنگە ارنالعان كلاسسيكالىق ەرتەگىنىڭ جاڭا ينتەرپرەتاتسياسى ەكرانعا جول تارتادى. پاپا كارلونىڭ قولىنا كەز كەلگەن تىلەكتى ورىندايتىن سيقىرلى كىلت تۇسەدى. ۇلدى بولۋدى ارمانداعان شەبەردىڭ تىلەگى قابىل بولىپ، جان بىتكەن بورەنەدەن اعاش بالا بۋراتينو پايدا بولادى. ۇلكەن ساپارعا اتتانعان كەيىپكەر ءوزىنىڭ شىنايى ءارى سۇيىسپەنشىلىككە لايىق ۇل ەكەنىن دالەلدەۋگە تىرىسادى.
چەبۋراشكا
چەبۋراشكا جايلى حيكايا دا جالعاسىن تابادى. ءبىر جىل وتكەن سوڭ ول ەسەيىپ، دەربەستىككە ۇمتىلادى، بۇل گەنا ەكەۋىنىڭ اراسىنداعى قارىم- قاتىناسقا اسەر ەتەدى. تۋعان كۇندەگى كۇتپەگەن جاعداي بالالاردىڭ تاۋعا قاشۋىنا سەبەپ بولادى. الدا ولاردى ءقاۋىپتى شىتىرمان وقيعالار كۇتسە، ەرەسەكتەرگە ءبىر- ءبىرىن تىڭداپ، ءتۇسىنۋدى ۇيرەنۋگە تۋرا كەلەدى.
سنەگوۆيك
وتباسىلىق كورەرمەنگە ارنالعان باستى پرەمەرالاردىڭ ءبىرى - جاڭا جىل مەرەكەسى قارساڭىندا ءوربيتىن ەرتەگىلىك فيلم. سيقىرلى الەمدە اياز اتانىڭ كۇشى السىرەي باستايدى. وسىنى پايدالانعان زۇلىم ۆيۋگا ادامدار الەمىنە اتتانىپ، جەر بەتىن ماڭگىلىك ايازعا اينالدىرۋدى كوزدەيدى. ادامداردى قۇتقاراتىن جالعىز ءۇمىت - ۆاريا ەسىمدى قىز جاساعان ءتىرى سنەگوۆيك. ولار بىرگە ەجەلگى سيقىر كوزىن تاۋىپ، ۋاقىت جۇمباقتارىن شەشىپ، مەرەكەنى قايتا ورالتۋى ءتيىس.
وحوتا نا روزوۆوگو زايتسا
پرەمەرالار قاتارىن قازاقستاندىق درامالىق فيلم تۇيىندەيدى. كارتينا اسكەردەن ورالعان جاس دەسانتشى ميراس تۋرالى باياندايدى. ول كۇتپەگەن جەردەن «التىن جاستاردىڭ» قاۋىپتى ورتاسىنا تاپ بولادى. قالا سىرتىنداعى كەشتە بولعان وقيعالار ونىڭ ءومىرىن كۇرت وزگەرتىپ، تاڭداۋ جاساۋعا ماجبۇرلەيدى: بارىنە بەيجاي قاراۋ نەمەسە شىندىق ءۇشىن سوڭىنا دەيىن بارۋ.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتا وتاندىق جانە شەتەلدىك جاڭا فيلمدەرمەن قۋانتقان ەدى. كومەديادان باستاپ ەكشن، انيماتسيا مەن مۋزىكالىق كينوعا دەيىنگى ءتۇرلى جانرداعى تۋىندىلار كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى.