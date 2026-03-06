قازاقستانداعى ەڭ كوپ الەم چەمپيونى شىققان اۋدان انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستانداعى ەڭ الەم چەمپيونى كوپ اۋدان - شاردارا. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىدىگى ءمالىم ەتتى.
اكىمدىكتىڭ اقپاراتىنشا، بيىل «شاردارا ارمسپورت» سپورت كلۋبىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 جىل تولىپ وتىر. بۇگىندە دۇنيەجۇزى بويىنشا ەڭ مىقتى دەپ تانىلعان كلۋبتا 500 گە جۋىق سپورتشى تۇراقتى تۇردە سپورتپەن اينالىسادى.
«ولارعا 32 بىلىكتى جاتتىقتىرۋشى ءتالىم-تاربيە بەرىپ، كاسىبي دەڭگەيدە دايىندايدى. وندا قول كۇرەسپەن قاتار گىر كوتەرۋ، دزيۋدو، اۋىر اتلەتيكا، كاراتە، سەمسەرلەسۋ، نايزا لاقتىرۋ، يادرو لاقتىرۋ، تاەكۆوندو، بوكس، پاۋەرليفتينگ سىندى بىرنەشە سپورت ۇيىرمەلەرى جۇمىس ىستەيدى. كلۋبتا 8 جاستان باستاپ اقىسىز تۇردە كەز كەلگەن ادام سپورتپەن اينالىسا الادى. سونىمەن قاتار، وندا جاتتىعاتىن بالالار ءۇشىن تاسمالداۋشى اۆتوبۋستار قاراستىرىلعان.
2001-2025 -جىلدار ارالىعىندا شاردارا اۋدانىنان شىققان ارمرەستلينگ سپورتشىلارى حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ارەنالاردا جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، 120 الەم چەمپيونى، 119 الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرلەرى، 87 الەم كۋبوگىنىڭ يەگەرى، 5 الەمدىك «كومبات» ويىنىنىڭ چەمپيونى بار. سونىمەن قاتار، 351 ازيا چەمپيونى، 284 ازيا چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرلەرى، 97 ازيا كۋبوگىنىڭ يەگەرى، 555 ق ر چەمپيونى، 706 ق ر چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن 85 حالىقارالىق تۋرنير جەڭىمپازدارى شىققان. ودان بولەك، كلۋبتا حالىقارالىق دارەجەدەگى 70 سپورت شەبەرى، 130 ق ر سپورت شەبەرى، 583 ق ر سپورت شەبەرلىگىنە ۇمىتكەر، 4 «قازاقستانعا ەڭبەگى سىڭگەن جاتتىقتىرۋشى» جانە 2 «ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» دايىندالعان. اتالعان سپورت كلۋبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى - حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى، شاردارا اۋدانىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى ارمان قارسىبايەۆ»، - دەپ جازدى اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.