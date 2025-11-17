قازاقستانداعى كليمات قالاي وزگەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك گيدرومەتەورتالىعىنىڭ ديرەكتورى مارينا شميدت ەلىمىزدە قانداي كليماتتىق وزگەرىستەر بولىپ جاتقانىن ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى كليماتتىق وزگەرىستەر تەمپەراتۋرانىڭ جوعارىلاۋىنان جانە جەل جىلدامدىعىنىڭ تومەندەۋى سەبەپتى ايقىن بىلىنە باستادى.
- بىزدە ايازدى كۇندەر ازايدى، سونداي-اق ورتاشا جەل جىلدامدىعى دا تومەندەدى. بۇل ءبىزدىڭ قازاقستان ءۇشىن ادەتتەن تىس جاعداي، ويتكەنى بىزدە كوبىنە كۇشتى جەلدەر بايقالاتىن. جالپى، ءيا، كليماتتىڭ وزگەرۋى بايقالىپ وتىر، - دەدى مارينا شميدت ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سپيكەر ەلىمىزدە كليماتتىڭ وزگەرۋىن زەرتتەيتىن عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن بىرگە، قازگيدرومەتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى اۋا رايى بولجامدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جۇلدىز يسابەكوۆا استانا اينالاسىنا ەگىلگەن «جاسىل بەلدەۋ» دە وز ناتيجەسىن بەرگەنىن، ەلوردانىڭ اۋا رايى اناعۇرلىم قولايلى بولا تۇسكەنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، قازگيدرومەت كومپانياسى الداعى قىس مەزگىلىنە ارنالعان اۋا رايىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى. بيىل جاۋىن- شاشىننىڭ مول ءتۇسۋى جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ءجيى اۋىتقۋى بولجانىپ وتىر.