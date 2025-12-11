ق ز
    17:28, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستانداعى ەڭ جوعارى جالاقىنى قاي ماماندىق يەلەرى الادى؟

    استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەلدەگى ەڭ جوعارى ەڭبەكاقى تولەنەتىن جانە ەڭ جيى سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تۋرالى مالىمەتپەن ءبولىستى.

    жалақы
    Фото: Kazinform

    Enbek.kz ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قاراشا ايىندا جۇمىس بەرۋشىلەر كەلەسى ماماندىقتار بويىنشا ەڭ جوعارى باستاپقى جالاقى ۇسىنعان:

    باس قۇرىلىسشى: 640000 تەڭگەدەن جوعارى؛

    وندىرىستىك ۋچاسكە مەنەدجەرى: 595000 تەڭگەدەن باستاپ؛

    اۋە قوزعالىسىن باسقارۋشى: 568000 تەڭگەدەن باستالادى.

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جالاقىسى ەڭ جوعارى ماماندار قاتارىندا:

    ۇشقىشتار: ورتاشا 1,9 ميلليون تەڭگە؛

    كوممەرتسيالىق كومپانياداعى IT ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى: شامامەن 1,2 ميلليون تەڭگە؛

    باس گەولوگ: شامامەن 1,2 ميلليون تەڭگە.

    قاراشا ايىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ماماندىقتار:

    مەدبيكە/مەيىرگەر - 1900 بوس ورىن؛

    سانيتار - 1800؛

    تاربيەشى - 1500؛

    جۇرگىزۋشى - 1500 بوس ورىن.

    Enbek.kz پورتالىندا ءبىر اي ىشىندە 101100 جاڭا ۆاكانسيا جاريالانعان. بۇل الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا %23 عا تومەن. حابارلاندىرۋلاردىڭ %73 بىلىكتى ماماندارعا ارنالعان.

    سول كەزەڭدە جۇمىس ىزدەۋشىلەر 101300 تۇيىندەمە ورنالاستىرعان، بۇل قازان ايىمەن سالىستىرعاندا %11 عا از. مينيسترلىك ۆاكانسيا مەن تۇيىندەمە سانىنىڭ ازايۋىن ماۋسىمدىق وزگەرىستەرمەن بايلانىستىرىپ وتىر.

    ۆاكانسيا جاريالاۋ بويىنشا الدىڭعى قاتاردا تۇرعان وڭىرلەر:

    تۇركىستان وبلىسى - 11100 حابارلاندىرۋ؛

    استانا قالاسى - 9300؛

    الماتى قالاسى - 7200.

    قاراشادا ەڭبەك نارىعىنداعى بارلىق ۇسىنىستىڭ تورتتەن ءبىر بولىگى وسى ءۇش وڭىرگە تيەسىلى بولعان.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
