قازاقستانداعى ەڭ جوعارى جالاقىنى قاي ماماندىق يەلەرى الادى؟
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەلدەگى ەڭ جوعارى ەڭبەكاقى تولەنەتىن جانە ەڭ جيى سۇرانىسقا يە ماماندىقتار تۋرالى مالىمەتپەن ءبولىستى.
Enbek.kz ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قاراشا ايىندا جۇمىس بەرۋشىلەر كەلەسى ماماندىقتار بويىنشا ەڭ جوعارى باستاپقى جالاقى ۇسىنعان:
باس قۇرىلىسشى: 640000 تەڭگەدەن جوعارى؛
وندىرىستىك ۋچاسكە مەنەدجەرى: 595000 تەڭگەدەن باستاپ؛
اۋە قوزعالىسىن باسقارۋشى: 568000 تەڭگەدەن باستالادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جالاقىسى ەڭ جوعارى ماماندار قاتارىندا:
ۇشقىشتار: ورتاشا 1,9 ميلليون تەڭگە؛
كوممەرتسيالىق كومپانياداعى IT ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى: شامامەن 1,2 ميلليون تەڭگە؛
باس گەولوگ: شامامەن 1,2 ميلليون تەڭگە.
قاراشا ايىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ماماندىقتار:
مەدبيكە/مەيىرگەر - 1900 بوس ورىن؛
سانيتار - 1800؛
تاربيەشى - 1500؛
جۇرگىزۋشى - 1500 بوس ورىن.
Enbek.kz پورتالىندا ءبىر اي ىشىندە 101100 جاڭا ۆاكانسيا جاريالانعان. بۇل الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا %23 عا تومەن. حابارلاندىرۋلاردىڭ %73 بىلىكتى ماماندارعا ارنالعان.
سول كەزەڭدە جۇمىس ىزدەۋشىلەر 101300 تۇيىندەمە ورنالاستىرعان، بۇل قازان ايىمەن سالىستىرعاندا %11 عا از. مينيسترلىك ۆاكانسيا مەن تۇيىندەمە سانىنىڭ ازايۋىن ماۋسىمدىق وزگەرىستەرمەن بايلانىستىرىپ وتىر.
ۆاكانسيا جاريالاۋ بويىنشا الدىڭعى قاتاردا تۇرعان وڭىرلەر:
تۇركىستان وبلىسى - 11100 حابارلاندىرۋ؛
استانا قالاسى - 9300؛
الماتى قالاسى - 7200.
قاراشادا ەڭبەك نارىعىنداعى بارلىق ۇسىنىستىڭ تورتتەن ءبىر بولىگى وسى ءۇش وڭىرگە تيەسىلى بولعان.