قازاقستانداعى ەڭ بيىك كوپىردىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلى اياقتالادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستاندا ورنالاسقان ەلدەگى ەڭ بيىك تاۋلى كوپىردىڭ قۇرىلىسى جاڭا قيىندىقتارعا تاپ بولدى. ەندى جوبانى اياقتاۋ مەرزىمى كەلەسى جىلعا شەگەرىلدى. مۇنىڭ سەبەبىنە Kazinform ءتىلشىسى ءۇڭىلىپ كوردى.
التاي اۋدانىنداعى پيحتوۆكا شاتقالى ارقىلى وتەتىن كوپىر وسينوۆ اسۋىن اينالىپ وتەتىن نەگىزگى جول بولماق. ۇزىندىعى 175 مەتردەن، ال بيىكتىگى قىرىق مەتردەن اسادى. كوپىر دايىن بولعاننان كەيىن ەكى جاعىنداعى دايىن جول ۋچاسكەلەرىن بىرىكتىرەدى.
- كوپىر پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن حالىق قاۋىپسىز جولمەن جۇرەتىن بولادى. ونداعان جىل بويى ادامدار اسىرەسە قىستا جول ازابىن تارتىپ كەلگەن. سول ءۇشىن ەڭ اۋەلى كوپىر ساپالى بولۋى ءتيىس. سەبەبى تاۋلى ايماق بولعاننان كەيىن اۋا تەمپەراتۋراسى قۇبىلىپ تۇرادى. ءبىز بارلىق جۇمىستىڭ جوعارى دەڭگەيدە ورىندالۋىن ءجىتى قاداعالاپ جاتىرمىز، - دەدى «قازاۆتوجول» ۇ ق ش ق و فيليالىنىڭ ديرەكتورى نۇربەك تەمىرحانوۆ.
قۇرىلىستىڭ تاعى دا ۋاقىلى بىتپەۋىنە كوپىر تىرەۋلەرىن ورناتۋعا شۇڭقىرلار قازعان كەزدەگى جەر قاباتىنىڭ بىرتەكتى بولماۋى سەبەپ بولىپ وتىر. باستاپقىدا گەولوگتار شاتقالداعى جەر قاباتى ءبىرقالىپتى دەپ ەسەپتەگەن. الايدا قۇرىلىس باستالعاندا جەردىڭ استى تەگىس بولماي شىقتى. سول سەبەپتى كوپىردىڭ ىرگەتاسىن جوباداعىدان تەرەڭىرەك ورناتۋ قاجەت بولعان.
- ءبىز جوبالاۋ بارىسىندا تىرەكتەردى ورناتۋ ءۇشىن ءتورت مەتردەن ارتىق قازىلمايدى دەپ ەستەپتەگەنبىز. ال ىسكە كەلگەندە ون مەترگە، ءتىپتى كەيبىر جەرلەرىندە ودان دا تەرەڭ شۇڭقىر قازۋعا تۋرا كەلدى. سەبەبى ءبىز مەجەلەگەن تەرەڭدىكتە قۇم، ساز نەمەسە بوس قۋىستار كەزدەستى. ال تىرەۋدى ءالسىز قاباتقا ورناتا المايمىز، سوندىقتان ءارى قاراي تەرەڭدەپ قازدىق، - دەيدى مەردىگەر مەكەمە باسشىسى الەكساندر اندرەيچۋك.
ءوز سوزىندە ول جوبالاۋشىلار مۇنداي ەرەكشەلىكتەردى الدىن الا بولجاي المايتىندىعىن جەتكىزدى. وسىنداي ماسەلەلەر اركەز قازۋ جۇمىستارى باستالعاندا شىعا باستايدى. قازىر بارلىق تىرەكتەر بەرىك تۇر، تۇتاستاي مونوليتتان قۇيىلدى. بۇل وتە سەنىمدى كونسترۋكتسيا.
قاتەلىكتەردى قايتالاماس ءۇشىن جول اكتيۆتەرى ساپاسى ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ ينجەنەرلەرى ءجيى تەكسەرىس جاساپ تۇرادى. ماماندار بەتوننان، ماتەريالداردان سىناما الىپ، بەرىكتىگىن تەكسەرەدى.
- بۇل كوپىردىڭ قۇرىلىسى كۇردەلى. سوعان وراي ءبىز ساپالى جۇمىس بولۋى ءۇشىن ءار كەزەڭ سايىن تەكسەرىس جاساپ وتىرامىز. كەز كەلگەن كىشكەنتاي قاتەلىكتىڭ ءوزى ۇلكەن قيىندىققا اكەپ سوعۋى مۇمكىن. بەتونداردىڭ بەرىكتىگىن، ايازعا توزىمدىلىگىن، تىعىزدىعىن تەكسەرەمىز. نورماعا سايكەس جاسالىنباعان تۇسى بولسا مەردىگەر كومپانيا قايتا جاساۋعا مىندەتتى. كوپىردى تەز جاساپ، كەيىن قايتا جوندەۋدەن وتكىزىپ جاتقانشا، قازىر ۋاقىتتى اياماي ساپالى جۇمىسقا قول جەتكىزۋىمىز كەرەك، - دەدى ورتالىقتىڭ ش ق و ف ديرەكتورى ساياحات مۋساپىروۆ.
«قازاۆتوجول» ا ق ش ق و فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، وسينوۆ اسۋىن اينالىپ وتەتىن جول قۇرىلىسى جوباسىنىڭ جالپى قۇنى شامامەن 13,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەن قالاسىنداعى ەرتىس كوپىرى استىنداعى جولدى بيىل اشۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى