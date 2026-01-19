ق ز
    14:40, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    19- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى مىناداي:

    ا ي-92

    استانا: 237-238 ت گ/ل؛

    الماتى: 237-239 ت گ/ل؛

    شىمكەنت: 221-225 ت گ/ل.

    ا ي-95

    استانا: 302-309 ت گ/ل؛

    الماتى: 306-316 ت گ/ل؛

    شىمكەنت: 292-299 ت گ/ل.

    ا ي-98

    استانا: 328-365 ت گ/ل؛

    الماتى: 329-375 ت گ/ل؛

    شىمكەنت: 328-359 ت گ/ل.

    ديزەل وتىنى

    استانا: 327-333 ت گ/ل؛

    الماتى: 330-335 ت گ/ل؛

    شىمكەنت: 333 ت گ/ل.

    اۆتوگاز

    استانا: 112 ت گ/ل؛

    الماتى: 112 ت گ/ل؛

    شىمكەنت: 102 ت گ/ل.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 19- قاڭتارداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ باعامى ۇسىنىلدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
