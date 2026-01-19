14:40, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى.
19- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى مىناداي:
ا ي-92
استانا: 237-238 ت گ/ل؛
الماتى: 237-239 ت گ/ل؛
شىمكەنت: 221-225 ت گ/ل.
ا ي-95
استانا: 302-309 ت گ/ل؛
الماتى: 306-316 ت گ/ل؛
شىمكەنت: 292-299 ت گ/ل.
ا ي-98
استانا: 328-365 ت گ/ل؛
الماتى: 329-375 ت گ/ل؛
شىمكەنت: 328-359 ت گ/ل.
ديزەل وتىنى
استانا: 327-333 ت گ/ل؛
الماتى: 330-335 ت گ/ل؛
شىمكەنت: 333 ت گ/ل.
اۆتوگاز
استانا: 112 ت گ/ل؛
الماتى: 112 ت گ/ل؛
شىمكەنت: 102 ت گ/ل.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 19- قاڭتارداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ باعامى ۇسىنىلدى.