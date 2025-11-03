12:59, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار-جاعارماي باعاسى ءار وڭىردە جانە جانارماي بەكەتتەرىندە ءارتۇرلى بەلگىلەنگەن.
3-قاراشاداعى احۋال بويىنشا باعا دياپازونى كەلەسىدەي:
اي-92
استانا: 237 تەڭگە/ل
الماتى: 237-241 تەڭگە/ل
شىمكەنت: 221-225 تەڭگە/ل
اي-95
استانا: 281-305 تەڭگە/ل
الماتى: 291-307 تەڭگە/ل
شىمكەنت: 276-284 تەڭگە/ل
اي-98
استانا: 311-355 تەڭگە/ل
الماتى: 321-370 تەڭگە/ل
شىمكەنت: 303-349 تەڭگە/ل
ديزەل وتىنى
استانا: 325-333 تەڭگە/ل
الماتى: 330-337 تەڭگە/ل
شىمكەنت: 325-333 تەڭگە/ل
گاز
استانا: 112 تەڭگە/ل
الماتى: 112 تەڭگە/ل
شىمكەنت: 102 تەڭگە/ل
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين مەن گاز باعاسىنا قاتىستى شاعىمداردى قابىلدايتىن جەلى اشقانى جايلى جازعان ەدىك.