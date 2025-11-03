ق ز
    12:59, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار-جاعارماي باعاسى ءار وڭىردە جانە جانارماي بەكەتتەرىندە ءارتۇرلى بەلگىلەنگەن.

    ا
    Фото: Kazinform

    3-قاراشاداعى احۋال بويىنشا باعا دياپازونى كەلەسىدەي:

    اي-92

    استانا: 237 تەڭگە/ل

    الماتى: 237-241 تەڭگە/ل

    شىمكەنت: 221-225 تەڭگە/ل

    اي-95

    استانا: 281-305 تەڭگە/ل

    الماتى: 291-307 تەڭگە/ل

    شىمكەنت: 276-284 تەڭگە/ل

    اي-98

    استانا: 311-355 تەڭگە/ل

    الماتى: 321-370 تەڭگە/ل

    شىمكەنت: 303-349 تەڭگە/ل

    ديزەل وتىنى

    استانا: 325-333 تەڭگە/ل

    الماتى: 330-337 تەڭگە/ل

    شىمكەنت: 325-333 تەڭگە/ل

    گاز

    استانا: 112 تەڭگە/ل

    الماتى: 112 تەڭگە/ل

    شىمكەنت: 102 تەڭگە/ل

    بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى بەنزين مەن گاز باعاسىنا قاتىستى شاعىمداردى قابىلدايتىن جەلى اشقانى جايلى جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
