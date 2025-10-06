13:55, 06 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار- جاعارماي قۇنى ايماققا جانە ناقتى اۆتوجانارماي قۇيۋ ستانسياسىنا بايلانىستى وزگەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
2025 -جىلعى 6-قازان جاعدايى بويىنشا باعا اۋقىمى كەلەسىدەي:
ا ي-92
استانا: 233-235 ت گ/ل
الماتى: 233-237 ت گ/ل
شىمكەنت: 217-221 ت گ/ل
ا ي-95
استانا: 273-300 ت گ/ل
الماتى: 285-305 ت گ/ل
شىمكەنت: 268-275 ت گ/ل
ا ي-98
استانا: 307-340 ت گ/ل
الماتى: 313-365 ت گ/ل
شىمكەنت: 300-349 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
استانا: 320-323 ت گ/ل
الماتى: 325-333 ت گ/ل
شىمكەنت: 315-327 ت گ/ل
گاز
استانا: 112 ت گ/ل
الماتى: 112 ت گ/ل
شىمكەنت: 102 ت گ/ل
بۇدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.