    13:55, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى قانداي

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار- جاعارماي قۇنى ايماققا جانە ناقتى اۆتوجانارماي قۇيۋ ستانسياسىنا بايلانىستى وزگەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.

    Энергетика министрлігі бензин мәселесін бақылауда ұстап отыр
    فوتو: pixabay.com

    2025 -جىلعى 6-قازان جاعدايى بويىنشا باعا اۋقىمى كەلەسىدەي:

    ا ي-92

    استانا: 233-235 ت گ/ل

    الماتى: 233-237 ت گ/ل

    شىمكەنت: 217-221 ت گ/ل

    ا ي-95

    استانا: 273-300 ت گ/ل

    الماتى: 285-305 ت گ/ل

    شىمكەنت: 268-275 ت گ/ل

    ا ي-98

    استانا: 307-340 ت گ/ل

    الماتى: 313-365 ت گ/ل

    شىمكەنت: 300-349 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    استانا: 320-323 ت گ/ل

    الماتى: 325-333 ت گ/ل

    شىمكەنت: 315-327 ت گ/ل

    گاز

    استانا: 112 ت گ/ل

    الماتى: 112 ت گ/ل

    شىمكەنت: 102 ت گ/ل

    بۇدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    ەكونوميكا ايماق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
