قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى قانداي
استانا. KAZINFORM- قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
16-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسىنىڭ شامامەن دياپازونى تومەندەگىدەي:
اي-92 • استانا: 237-238 تەڭگە/ليتر • الماتى: 237-239 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 221-225 تەڭگە/ليتر
اي-95 • استانا: 309-315 تەڭگە/ليتر • الماتى: 313-321 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 292-303 تەڭگە/ليتر
اي-98 • استانا: 354-365 تەڭگە/ليتر • الماتى: 350-375 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 345-359 تەڭگە/ليتر
ديزەل وتىنى • استانا: 327-333 تەڭگە/ليتر • الماتى: 330-335 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 325-333 تەڭگە/ليتر
اۆتوگاز • استانا: 112 تەڭگە/ليتر • الماتى: 112 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر
2026-جىلعى 2-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا باعالاردى جازعانبىز.
سونىمەن قاتار جاڭا اۆتوگاز قۇيۋ ستانسيالارى سىيىمدىلىقتاردى جەر استىنا ورنالاستىرۋعا مىندەتتەلەدى.