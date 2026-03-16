ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى قانداي

    استانا. KAZINFORM- قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    16-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسىنىڭ شامامەن دياپازونى تومەندەگىدەي:

    اي-92 • استانا: 237-238 تەڭگە/ليتر • الماتى: 237-239 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 221-225 تەڭگە/ليتر

    اي-95 • استانا: 309-315 تەڭگە/ليتر • الماتى: 313-321 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 292-303 تەڭگە/ليتر

    اي-98 • استانا: 354-365 تەڭگە/ليتر • الماتى: 350-375 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 345-359 تەڭگە/ليتر

    ديزەل وتىنى • استانا: 327-333 تەڭگە/ليتر • الماتى: 330-335 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 325-333 تەڭگە/ليتر

    اۆتوگاز • استانا: 112 تەڭگە/ليتر • الماتى: 112 تەڭگە/ليتر • شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر

    2026-جىلعى 2-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا باعالاردى جازعانبىز.

    سونىمەن قاتار جاڭا اۆتوگاز قۇيۋ ستانسيالارى سىيىمدىلىقتاردى جەر استىنا ورنالاستىرۋعا مىندەتتەلەدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار