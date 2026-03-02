ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:53, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار-جاعارماي باعاسى ايماققا جانە ناقتى اۆتوكولىك جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    2026 -جىلعى 2-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار شامامەن مىناداي:

    ا ي-92

    استانا: 237- 238 ت گ/ل

    الماتى: 237- 239 ت گ/ل

    شىمكەنت: 221- 225 ت گ/ل

    ا ي-95

    استانا: 309- 315 ت گ/ل

    الماتى: 313- 321 ت گ/ل

    شىمكەنت: 297- 303 ت گ/ل

    ا ي-98

    استانا: 354- 365 ت گ/ل

    الماتى: 350- 375 ت گ/ل

    شىمكەنت: 345- 359 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    استانا: 327- 333 ت گ/ل

    الماتى: 330- 335 ت گ/ل

    شىمكەنت: 325- 333 ت گ/ل

    گاز

    استانا: 112 ت گ/ل

    الماتى: 112 ت گ/ل

    شىمكەنت: 102 ت گ/ل

    وسىدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

