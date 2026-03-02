10:53, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانار-جاعارماي باعاسى ايماققا جانە ناقتى اۆتوكولىك جانارماي قۇيۋ ستانسيالارىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
2026 -جىلعى 2-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار شامامەن مىناداي:
ا ي-92
استانا: 237- 238 ت گ/ل
الماتى: 237- 239 ت گ/ل
شىمكەنت: 221- 225 ت گ/ل
ا ي-95
استانا: 309- 315 ت گ/ل
الماتى: 313- 321 ت گ/ل
شىمكەنت: 297- 303 ت گ/ل
ا ي-98
استانا: 354- 365 ت گ/ل
الماتى: 350- 375 ت گ/ل
شىمكەنت: 345- 359 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
استانا: 327- 333 ت گ/ل
الماتى: 330- 335 ت گ/ل
شىمكەنت: 325- 333 ت گ/ل
گاز
استانا: 112 ت گ/ل
الماتى: 112 ت گ/ل
شىمكەنت: 102 ت گ/ل
وسىدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.