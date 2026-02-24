ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:28, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا وتىن باعاسى وڭىرلەرگە جانە ناقتى قاي جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا بايلانىستى.

    ا
    Фото: freepik.com

    23-اقپانداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى بىلاي قالىپتاسقان:

    اي-92

    استانا: ليترىنە 237-238 تەڭگە

    الماتى: ليترىنە 237-239 تەڭگە

    شىمكەنت: ليترىنە 221-225 تەڭگە

    اي-95

    استانا: ليترىنە 309-315 تەڭگە

    الماتى: ليترىنە 313-321 تەڭگە

    شىمكەنت: ليترىنە 297-303 تەڭگە

    اي-98

    استانا: ليترىنە 354-365 تەڭگە

    الماتى: ليترىنە 350-375 تەڭگە

    شىمكەنت: ليترىنە 345-359 تەڭگە

    ديزەل وتىنى

    استانا: ليترىنە 327-333 تەڭگە

    الماتى: ليترىنە 330-335 تەڭگە

    شىمكەنت: ليترىنە 333 تەڭگە

    گاز

    استانا: ليترىنە 112 تەنگە

    الماتى: ليترىنە 112 تەنگە

    شىمكەنت: ليترىنە 102 تەنگە

    تۇركىستان وبلىسىندا 89 جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە باعانى ءوسىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
