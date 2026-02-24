09:28, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا وتىن باعاسى وڭىرلەرگە جانە ناقتى قاي جانارماي قۇيۋ ستانتسياسىنا بايلانىستى.
23-اقپانداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى بىلاي قالىپتاسقان:
اي-92
استانا: ليترىنە 237-238 تەڭگە
الماتى: ليترىنە 237-239 تەڭگە
شىمكەنت: ليترىنە 221-225 تەڭگە
اي-95
استانا: ليترىنە 309-315 تەڭگە
الماتى: ليترىنە 313-321 تەڭگە
شىمكەنت: ليترىنە 297-303 تەڭگە
اي-98
استانا: ليترىنە 354-365 تەڭگە
الماتى: ليترىنە 350-375 تەڭگە
شىمكەنت: ليترىنە 345-359 تەڭگە
ديزەل وتىنى
استانا: ليترىنە 327-333 تەڭگە
الماتى: ليترىنە 330-335 تەڭگە
شىمكەنت: ليترىنە 333 تەڭگە
گاز
استانا: ليترىنە 112 تەنگە
الماتى: ليترىنە 112 تەنگە
شىمكەنت: ليترىنە 102 تەنگە
تۇركىستان وبلىسىندا 89 جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە باعانى ءوسىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعانى تۋرالى جازدىق.