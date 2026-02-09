11:54, 09 - اقپان 2026 | GMT +5
قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى اۆتوكولىك جانارماي بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
2026 -جىلعى 9- اقپانداعى جاعداي بويىنشا باعالار تومەندەگىدەي قۇبىلادى:
ا ي-92:
استانا: 237- 238 ت گ/ل
الماتى: 237- 239 ت گ/ل
شىمكەنت: 221- 225 ت گ/ل
ا ي-95:
استانا: 309- 315 ت گ/ل
الماتى: 313- 321 ت گ/ل
شىمكەنت: 297- 302 ت گ/ل
ا ي-98:
استانا: 345- 365 ت گ/ل
الماتى: 347- 375 ت گ/ل
شىمكەنت: 343- 359 ت گ/ل
ديزەل وتىنى:
استانا: 327- 333 ت گ/ل
الماتى: 330- 335 ت گ/ل
شىمكەنت: 325- 333 ت گ/ل
گاز:
استانا: 112 ت گ/ل
الماتى: 112 ت گ/ل
شىمكەنت: 102 ت گ/ل