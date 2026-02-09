ق ز
    11:54, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى اۆتوكولىك جانارماي بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    2026 -جىلعى 9- اقپانداعى جاعداي بويىنشا باعالار تومەندەگىدەي قۇبىلادى:

    ا ي-92:

    استانا: 237- 238 ت گ/ل

    الماتى: 237- 239 ت گ/ل

    شىمكەنت: 221- 225 ت گ/ل

    ا ي-95:

    استانا: 309- 315 ت گ/ل

    الماتى: 313- 321 ت گ/ل

    شىمكەنت: 297- 302 ت گ/ل

    ا ي-98:

    استانا: 345- 365 ت گ/ل

    الماتى: 347- 375 ت گ/ل

    شىمكەنت: 343- 359 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى:

    استانا: 327- 333 ت گ/ل

    الماتى: 330- 335 ت گ/ل

    شىمكەنت: 325- 333 ت گ/ل

    گاز:

    استانا: 112 ت گ/ل

    الماتى: 112 ت گ/ل

    شىمكەنت: 102 ت گ/ل

