قازاقستانداعى اۆتوونەركاسىپ قانشا تابىس اكەلەدى نەمەسە وتاندىق كولىككە سەنىم بار ما
استانا. KAZINFORM - اۆتوونەركاسىپ - ەل ەكونوميكاسىنداعى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان باعىتتىڭ ءبىرى. Kazinform ءتىلشىسى سالادان تۇسەتىن تابىس پەن وتاندىق كولىك ءوندىرىسىنىڭ تيىمدىلىگىن سارالاپ كوردى.
ەكونوميكاداعى اۆتوونەركاسىپ ۇلەسى
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلدىڭ I جارتىجىلدىعىندا ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى اۆتوموبيل ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى 40,9 پايىزعا، ال وڭدەۋ سالاسى - 7,28 پايىزعا جەتتى. سالىستىرار بولساق، 2018 -جىلى اۆتوموبيل ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى - 19,2 پايىز، وڭدەۋ سالاسى - 1,98 پايىز ەدى. دەمەك، التى جىل ىشىندە اۆتوونەركاسىپ 2,1 ەسەگە، ال وڭدەۋ ونەركاسىبى 3,7 ەسەگە جۋىق ءوستى دەگەن ءسوز.
قازاقستاندا 8 كولىك زاۋىتى بار
«سارىارقااۆتوپروم» (قوستاناي) - جەڭىل اۆتوموبيلدەر، اۆتوبۋستار، جۇك جانە ارنايى تەحنيكالار شىعارادى.
«Hyundai Trans Kazakhstan» (الماتى) - جەڭىل اۆتوموبيلدەر شىعارادى.
«Hyundai Trans Auto» (الماتى) - جۇك كولىكتەرىن، اۆتوبۋستار مەن ارنايى تەحنيكاللار قۇراستىرادى.
«سەماز» (سەمەي) - جۇك كولىكتەرى مەن ارنايى تەحنيكالار وندىرەدى.
«Daewoo Bus Kazakhstan» (سەمەي) - اۆتوبۋستار شىعارادى.
«كاماز- ينجينيرينگ» (كوكشەتاۋ) - جۇك اۆتوموبيلدەرى، اۆتوبۋستار جانە ارنايى تەحنيكالار شىعارادى.
«QazTehna» (ساران قالاسى، قاراعاندى وبلىسى) - اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىن شىعارادى.
«ۋرالسكاگرورەمماش» (ورال) - جۇك اۆتوموبيلدەرى مەن ارنايى تەحنيكالار شىعارادى.
وندىرۋشىلەردىڭ دەرەگىنشە، وتكەن جىلى 145 مىڭ كولىك شىعارىلعان. تاعى دا 2018 -جىلعى كورسەتكىشپەن سالىستىرساق، كولەم كوپ - 2018 -جىلى 32 مىڭ كولىكپەن شەكتەلگەنبىز، 2021 -جىلى 93 مىڭ كولىك شىقتى. دەمەك، التى جىل ىشىندە ستاتيستيكا 4,5 ەسە ۇلعايسا، 2021 -جىلعى كورسەتكىشتەن 56 پايىزعا ارتىق.
الماتى- قوستاناي: جاڭا زاۋىتتار سالاعا سەرپىن بەرە مە؟
بيىل ەكى ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان:
الماتىداعى CHANGAN، Chery جانە GWM اۆتوموبيلدەرىن ازىرلەيتىن، جىلىنا 120 مىڭ اۆتوكولىك شىعاراتىن مۋلتيبرەندتىك زاۋىت. ىسكە قوسۋ مەرزىمى - 2025 -جىلدىڭ Ⅲ توقسانى.
جىلىنا 70 مىڭ اۆتوكولىك شىعارۋعا مۇمكىندىگى بار قوستانايداعى KIA زاۋىتى. ىسكە قوسۋ مەرزىمى - 2025 -جىلدىڭ IV توقسانى.
بۇدان وزگە نارىقتاعى جەكە كومپانيالار دا ءوندىرىس كولەمىن توقتاتقان جوق. دەمەك، اتالعان سەگمەنتكە بيزنەس تاراپىنان قىزىعۋشىلىق جوعارى.
جۇمىس ورىندارى مەن الەۋمەتتىك اسەر
وتكەن جىلى اۆتوونەركاسىپ سالاسىنا 6,5 مىڭ ادام جۇمىسقا ورنالاستى. بيىل جىل ورتاسىنا قاراي مۇنداعى جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى 7,6 مىڭعا ۇلعايۋى مۇمكىن. الماتى مەن قوستانايداعى ەكى زاۋىت ىسكە قوسىلسا، قوسىمشا 5 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلماق.
بۇل رەتتە ەكونوميكالىق ەرەكشەلىكتى ايتا كەتۋ ءجون. اۆتوونەركاسىپتەگى ءبىر جۇمىس كوزى بىرنەشە قىزمەتكە بولىنەدى - لوگيستيكا، قىزمەت كورسەتۋ، ساۋدا سەكىلدى بىرنەشە باعىت قوسىلادى.
سالىق ءتۇسىمى
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ ءى جارتىجىلدىعىندا ەلدەگى 8 اۆتو ءوندىرۋشى بيۋدجەتكە 16,9 ميلليارد تەڭگە تولەگەن. بۇل - سالىق جانە مىندەتتى تولەمدەر.
سالىق ءتۇسىمى:
2024 -جىلى - 36,2 ميلليارد تەڭگە؛
2023 -جىلى - 47,5 ميلليارد تەڭگە؛
2022 -جىلى - 27 ميلليارد تەڭگە بولدى.
سالىق مولشەرى جىل ساناپ قۇبىلعانىمەن، سالاداعى ءتۇسىم بيۋدجەتتىڭ تۇراقتى تابىسىنا اينالىپ وتىرعانىن جاسىرا المايمىز.
«قازاقستان اۆتوموبيل وداعى» ز ت ب دەرەگىنە سەنسەك، بيىل ماۋسىم ايىندا قازاقستانداعى جاڭا اۆتوكولىكتەر نارىعى تومەندەگىدەي قالىپتاسقان:
سەداندار - 7,3 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى، ورتاشا باعا - 11,1 ميلليون تەڭگە؛
كروسسوۆەرلەر مەن جول تالعامايتىن كولىكتەر - 7,3 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى، ورتاشا باعا - 16,8 ميلليون؛
مينيۆەندەر - 11,6 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى، ورتاشا باعا - 18,9 ميلليون تەڭگە.
اۆتوكولىكتىڭ اقىرعى قۇنى كولىككە تاڭدالعان جيىنتىققا بايلانىستى وزگەرەتىنىن ەسكەرۋ كەرەك. اۆتوكولىك ساراپشىسى الەكسەي الەكسەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى جاڭا كولىكتەردىڭ باعا دياپازونى 7-23 ميلليون تەڭگەنىڭ شاماسىندا، ال ورتاشا نارىقتىق قۇنى 13 ميلليون تەڭگەگە جۋىق.
سونىمەن قاتار «قازاقستان اۆتوموبيل وداعى» ز ت ب پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا زاۋىتتان شىعارىلعانىنا 20 -جىلدان اسقان 2,5 ميلليون اۆتوكولىك جولدا ءجۇر. ولاردىڭ كوپشىلىگى زامانۋي قاۋىپسىزدىك پەن ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيدى. وسىعان بايلانىستى مەملەكەت الەمدىك تاجىريبەگە سۇيەنىپ، اۆتوپاركتى جاڭارتۋ تەتىگىن قاراستىرۋعا كوشكەن.
قازاقستاندا اۆتوكولىك شىعارۋ ءتيىمدى مە؟
انار ماقاشيەۆا اۆتوونەركاسىپ سالىق ءۇشىن عانا سۇيكىمدى ەمەس، سالا رەتىندە دە بەرەرى كوپ دەپ وتىر. جۇمىس ورنىن قۇرۋ، ارالاس سەگمەنتتەردى دامىتۋ، زامانۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ سەكىلدى قادامدى جەتىلدىرۋگە سەپ بولادى دەگەن ويدا.
- ءوندىرىس كولەمىنىڭ ءوسۋى ەلدىڭ ج ءى ءو-نە تىكەلەي اسەر ەتەدى. 2025 -جىلدىڭ 7 ايىندا ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ يندەكسى 118,6 پايىز، ماشينا جاساۋداعى اۆتوونەركاسىپتىڭ ۇلەسى 40,7 پايىز بولدى. ونىڭ ۇستىنە، بۇل - تىكەلەي ينۆەستيتسيا كوزى: وتكەن جىلدىڭ وزىندە 189,8 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. دەمەك ءوندىرىستىڭ دامۋى مودەلدىك جەلىلەردى جاڭارتۋعا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، سالانى ورىستەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى انار ماقاشيەۆا.
ساراپشى سالاعا ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىق تانىتىپ جاتقانىن ەرەكشە مەڭزەدى. ايتۋىنشا، ينۆەستورلاردىڭ كومەگىمەن جاڭا كاسىپورىندار اشىلىپ، كولىك بولشەكتەرى جەرگىلىكتى ءوندىرىس ورىندارىندا ازىرلەنەدى. سوڭعى تەحنولوگيالىق جاڭالىقتار دا ەنە باستاعان.
انار ماقاشيەۆا اۆتوونەركاسىپ سالاسى ساۋداعا قاراعاندا، شىعىنى جوعارى، پايداسى ۋاقىتتى تالاپ ەتەتىن بيزنەس ەكەنىن ايتىپ وتىر. مۇنداعى تابىستىڭ باستى كىلتى ءوندىرىس كولەمىنە تاۋەلدى.
- اۆتوونەركاسىپتەگى ينۆەستيتسيا وتەۋى ۇزاق ۋاقىت الاتىن ينۆەستيتسيا ساناتىندا. باستىسى، ۋاقىت كەرەك. ال تۇراقتى وتكىزۋ نارىعى قالىپتاسسا، مەملەكەت ءۇشىن دە، ينۆەستورلار ءۇشىن دە ءتيىمدى، - دەپ قوستى قاو پرەزيدەنتى.
الەكسەي الەكسەيەۆ تە وسى ماندەس ويدا. ول قازاقستانداعى اۆتوكولىك ءوندىرىسى ەل ەكونوميكاسى ءۇشىن ءتيىمدى ەكەنىنە كەلىسەدى، الايدا بيزنەس ءۇشىن پايداسىنا كۇمانمەن قاراۋدا. سەبەبى سالاعا كوپ كاپيتال قاجەت ءارى ونىڭ قاي كەزدە اقتالاتىنىن ناقتى ايتۋ قيىن.
- اۆتوزاۋىتتاردى قۇرۋ جانە دامىتۋعا وتە كوپ ينۆەستيتسيا قاجەت. وعان قوسا وندىرۋشىلەردىڭ ناقتى قانشا تابىسىن تابۋى مۇمكىن ەكەنىن ەشكىم ءدوپ باسىپ ايتا المايدى. سالاداعى تابىس تۋرالى مالىمەت اشىق دەرەككوزدەرگە جاريالانبايتىندىقتان، قارجىلىق كورسەتكىشتى وبەكتيۆتى باعالاۋ وڭاي ەمەس، - دەپ قوستى ول.