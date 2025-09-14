قازاقستانداعى اقىلى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ باعاسى قالاي قالىپتاسادى جانە كىم باقىلايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار بىردەي پروتسەدۋرالاردىڭ ءارتۇرلى مەديتسينالىق ورتالىقتارداعى باعالارىنىڭ ايتارلىقتاي ايىرماشىلىقتارىنا ءجيى نازار اۋدارا باستادى، دەپ حابارلادى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
مىسالى، فليۋوروگرافيا مەملەكەتتىك ەمحانالاردا 1,5- 2 مىڭ تەڭگە تۇرسا، جەكەمەنشىك مەديتسينالىق ورتالىقتاردا 5 مىڭ تەڭگەدەن دە جوعارى بولۋى مۇمكىن. قان تالداۋلارى مەن دارىگەر كونسۋلتاتسيالارىندا دا وسىنداي جاعداي بايقالادى.
زاڭ نە دەيدى
اقىلى مەديتسينالىق قىزمەتتەردى كورسەتۋ ءتارتىبىن رەتتەۋ ءبىرقاتار نورماتيۆتىك اكتىلەردە بەكىتىلگەن.
«حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكس مەديتسينالىق ۇيىمداردى اقىلى قىزمەتتەردىڭ قۇنى مەن كورسەتىلۋ شارتتارى تۋرالى پاتسيەنتتەردى حاباردار ەتۋگە، پرەيسكۋرانتتاردى جاريالاۋعا، كەلىسىمشارتتار جاساۋعا مىندەتتەيدى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىز بولىپ تابىلادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ «دەنساۋلىق ساقتاۋ سۋبەكتىلەرىنىڭ اقىلى قىزمەتتەر كورسەتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعى كەلىسىمشارتتار قالاي راسىمدەلۋى كەرەك، باعا پرەيسكۋرانتتارىنىڭ قالاي جاريالانۋى، الدىن الا تولەمدەردىڭ قالاي قابىلدانۋى جانە قايتارىلۋى كەرەكتىگىن ناقتىلاپ بەرەدى.
تمككك مەن ءمامس اياسىنداعى قىزمەتتەردىڭ تاريفتەرى جەكە بۇيرىقتارمەن بەكىتىلەدى جانە ولار تەگىن كومەك كورسەتۋ سەگمەنتى ءۇشىن قىزمەتتەردىڭ قۇنىن كورسەتەدى، ءبىراق جەكەمەنشىك ورتالىقتارداعى باعا بەلگىلەۋدى شەكتەمەيدى.
اقپاراتتاندىرۋ قاعيدالارىن جانە قىزمەت ساپاسىن ساقتاۋ بويىنشا باقىلاۋدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى جۇزەگە اسىرادى. بۇزۋشىلىقتار بولعان جاعدايدا ەسكەرتۋ مەن ايىپپۇل سانكتسيالارى قاراستىرىلعان.
استاناداعى جاعداي
سالىستىرۋ ءۇشىن Kazinform ءتىلشىسى استاناداعى مەديتسينالىق ورتالىقتاردىڭ جاعدايىن، مەملەكەتتىك جانە جەكە كلينيكالاردىڭ رەسمي پرايس- پاراقتارىن، سونداي- اق ارنايى اگرەگاتورلاردىڭ (i-teka.kz ،103.kz ،idoctor.kz) دەرەكتەرىن زەرتتەدى.
فليۋوروگرافيا: مەملەكەتتىك ەمحانالاردا - 1,5- 2 مىڭ تەڭگە، جەكە كلينيكالاردا - 2- 3,5 مىڭ تەڭگە، جوعارى سەگمەنتتەگى كلينيكالاردا - 5 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى.
قاننىڭ جالپى تالداۋى: بيۋدجەتتىك سەگمەنت - 700- 1500 تەڭگە؛ ورتا دەڭگەيلى مەدورتالىقتاردا - شامامەن 2700 تەڭگە؛ جوعارى سەگمەنتتەگى زەرتحانالاردا - 3700- 4000 تەڭگە جانە ودان جوعارى.
جالپى تاجىريبە دارىگەرىنىڭ قابىلداۋى: مەملەكەتتىك ەمحانالاردا - شامامەن 2 500 تەڭگە، ورتا دەڭگەيدەگى جەكە كلينيكالاردا - 4- 5 مىڭ تەڭگە، جوعارى دەڭگەيدە - باستاپقى قابىلداۋ ءۇشىن 10- 12 مىڭ تەڭگەگە دەيىن.
ال دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جەكە كلينيكالارداعى اقىلى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ باعاسى رەتتەلمەيتىنىن حابارلادى. ول نارىقتىق جولمەن قالىپتاسادى.
- باعا ايىرماشىلىقتارى سۇرانىس دەڭگەيى مەن مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىنە بايلانىستى. بۇل رەتتە مەملەكەت تەك دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسىن باقىلايدى، ولار ءۇشىن شەكتى ماندەر بەلگىلەنەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.