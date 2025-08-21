قازاقستانداعى التىن باعاسى قانداي
قازاقستانداعى التىن باعاسى گراممىنا شامامەن 57888 تەڭگە مولشەرىندە، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، 21- تامىزدا گراممىنىڭ قۇنى 57888,24 تەڭگە بولدى.
وتكەن بەيسەنبى، 14-تامىزدا، باعالى مەتاللدىڭ قۇنى شامامەن 58149 تەڭگە ەدى.
بۇعان دەيىن ءبىز ءارتۇرلى ەلدەردىڭ التىن قورلارىن نەگە ا ق ش-تا ساقتايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى (World Gold Council) قازاقستاننىڭ التىن قورى 7,4 تونناعا ارتقانىن حابارلادى. وسىلايشا، ەلدىڭ رەزەرۆىندەگى جالپى التىن كولەمى 298 توننادان استى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى مەن ەۋروپالىق ورتالىق بانك ەسەپكە الىنباسا، التىن قورلارى بويىنشا قازاقستان 18-ورىندا تۇر.
ەسكە سالساق، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەلدىڭ پايدالى قازبالارمەن قامتاماسىز ەتىلۋ مەرزىمدەرى تۋرالى جاڭارتىلعان دەرەكتەردى جاريالاعان بولاتىن. سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، اعىمداعى ءوندىرۋ كولەمىن ەسكەرسەك، قازاقستانداعى التىن قورى 30 جىلعا جەتەدى.
استانادا بانكتىك التىن قالاي وندىرىلەدى تۋرالى وسى جەردە وقىڭىز.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاندا 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا مىس، نيكەل، كومىر، التىن جانە سيرەك جەر مەتالدارى بولجامدى رەسۋرستارى بار 38 پەرسپەكتيۆالىق ۋچاسكە انىقتالدى.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا التىنعا جالپى سۇرانىس جىلدىق ەسەپپەن %1 ءوسىپ، 1206 تونناعا جەتتى - بۇل 2016 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى ءبىرىنشى توقسان كورسەتكىشى.
ورتالىق بانكتەر ءبىرىنشى توقساندا 244 توننا التىن ساتىپ الدى - بۇل الدىڭعى توقسانعا قاراعاندا ازىراق.
سونداي-اق، التىن زەرگەرلىك بۇيىمدارعا سۇرانىس رەكوردتىق باعالار اياسىندا كۇرت تومەندەدى: كولەمى 2020 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەن دەڭگەيگە جەتتى. ءوز كەزەگىندە، قۇندىق ماندە التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدارعا تۇتىنۋشىلىق شىعىندار جىلدىق ەسەپپەن %9 ءوسىپ، 35 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
قازاقستاندا، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2024 -جىلى التىن بۇيىمدارىنىڭ باعاسى %8,3 ءوستى.