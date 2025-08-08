قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسى قانداي بولادى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنداعى ۇلكەن اۋىلىنىڭ ماڭىندا قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىنا باستاۋ بەرۋ ءراسىمى باستالىپ جاتىر.
قۇرىلىس الاڭىنا ارنايى تەحنيكا جەتكىزىلىپ، سونداي-اق نوۆوۆورونەج اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ ماكەتى ورناتىلعان.
ق ر اتوم ەنەرگەتيكاسى اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا سالىناتىن ستانتسيا وسى ۇلگىگە ۇقساس بولادى. ماكەتتە كورسەتىلگەن № 6 ەنەرگوبلوك - الەمدەگى 3+ بۋىنىنا جاتاتىن العاشقى ەنەرگوبلوك.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا ق ر اتوم ەنەرگەتيكاسى اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى الماسادام ساتقاليەۆ پەن «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچەۆ قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
ءراسىم ۇيىمداستىرىلار جەردە توپىراق سىناماسىن الۋ ءۇشىن بۇرعىلاۋ جۇمىستارى جۇرەدى. الىنعان كاپسۋلاداعى ۇلگىلەر رەسەي جاعىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن تاپسىرىلادى.
قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ 2035- 2036 -جىلدارعا جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «روساتوم» كومپانياسى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى رەتىندە انىقتالعانىن جازعان ەدىك.