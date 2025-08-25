قازاقستانداعى العاشقى اۋە تاكسيى: جوبا قانداي ساتىدا
قونايەۆ. KAZINFORM - قازاقستانداعى العاشقى اۋە تاكسيى الماتى وبلىسىندا سىناقتان وتەدى.
بيىل اقپان ايىندا كولىك ءمينيسترى الماتى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ اراسىندا سۋتەگىمەن جۇرەتىن تىكۇشاق- تاكسي پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
كوپشىلىكتى قىزىقتىرعان جوبا جارتى جىلدا قانشالىقتى العا جىلجىعانىن جانە قانداي ساتىدا ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن ۆەدومستۆوعا ساۋال جولدادىق.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، Urban Air Mobility (UAM) جوباسىن جەكە ينۆەستيتسيا تارتۋ ارقىلى جەكە كومپانيا جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. دەگەنمەن، مينيسترلىكتە UAM دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جۇمىس توبى قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا: جەكە ۇيىمدار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە قورعانىس مينيسترلىگى، تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى، سونداي-اق وبلىس اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى كىرگەن.
- UAM جوباسىنىڭ ماقساتى - ايماقتىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن دامىتۋ جانە اۋە قوزعالىسىنىڭ جاڭا تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ارقىلى كولىك بايلانىسىن جاقسارتۋ. اۋە تاسىمالىن الماتى قالاسى مەن الاتاۋ قالاسى اراسىندا ورىنداۋ جوسپارلانعان. وسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا قازاقستاندىق كومپانيا مەن شەتەلدىك كومپانيالار اراسىندا جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا UAM بىرلەسكەن جوباسىن ىسكە اسىرۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانىپ، ەڭ الدىمەن Alatau City اۋماعىندا يننوۆاتسيالىق اۋە تاكسي جۇيەسىن ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلدى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىكتەن.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جاۋابىندا جوبانىڭ پيلوتتىق سىناقتارى 2026- 2027 -جىلدارى الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا وتكىزىلەتىنى اتاپ ءوتىلدى. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندىق كومپانيا حالىقارالىق ساراپشىلاردى تارتا وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ كليماتتىق جاعدايىندا تەحنيكالىق پارامەترلەرىن سىناۋ جانە تىركەۋ ءۇشىن تىك ۇشىپ- قوناتىن اۋە كەمەلەرىنىڭ اۆياتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەرىن زەرتتەۋ بويىنشا عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- بۇل زەرتتەۋلەر، سونداي-اق جوبانىڭ تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى 2025- 2026 -جىلدارى جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. ودان بولەك كومپانيا الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا سىناق ۇشۋلارى ءۇشىن ۋاقىتشا الاڭدى جوبالاۋمەن اينالىسىپ جاتىر، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ال الماتى وبلىسىنىڭ جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، الاتاۋ قالاسى اۋماعىندا ورنالاسقان «Oiz Tulip» يندۋستريالدىق ايماعىندا اۋە تاكسيى جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇشۋ اپپاراتتارىن ۇشىرۋ ءۇشىن تەستىلىك ورتالىق اشىلعان.
سونداي- اق باسقارما اۋە تاكسيى ۇشاتىن اۋە ءدالىزىن ايقىنداۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ جانە اۆياتسيا قىزمەتى تۋرالى» زاڭىنىڭ 15-بابى 6-تارماعىنا سايكەس، قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىندە ەكەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، بيىل يراندا ەل تاريحىنداعى العاشقى اۋە تاكسيى ىسكە قوسىلدى.
