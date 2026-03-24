قازاقستاندا ەگىزدەر سانى ارتىپ، شالا تۋعان سابيلەر ۇلەسى ازايدى – دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 2025 -جىلى 3367 ەگىز جانە 25 ۇشەم دۇنيە ەسىگىن اشقان. ال 2026 -جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا 224 ەگىز جانە 5 ۇشەم ومىرگە كەلگەن. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
بۇگىندە انا مەن بالا دەنساۋلىعى كورسەتكىشتەرىندە دە وڭ ديناميكا بايقالادى. ماسەلەن، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس ەلىمىزدە شالا تۋعان نارەستەلەر سانى ازايىپ كەلەدى.
- شالا تۋعان نارەستەلەر ۇلەسى 2023 -جىلعى 7,3 پايىزدان 2024 -جىلى 6,2 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. بۇل كورسەتكىشتەر انا مەن بالا دەنساۋلىعىن قورعاۋ جۇيەسىندە قابىلدانىپ جاتقان كەشەندى شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى، - دەپ جازىلعان ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ايەلدەردىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋ ماقساتىندا «انالار ساۋلىعى» باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. جوبا اياسىندا پروفيلاكتيكالىق جانە جۇكتىلىككە دەيىنگى تەكسەرۋلەر، ساۋىقتىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ، تاۋەكەل فاكتورلارىن ەرتە انىقتاۋعا باعىتتالعان 15 نەگىزگى زەرتتەۋ ەنگىزىلگەن.
- بۇگىندە بارلىق وڭىردەگى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك كورسەتۋ (م س ا ك) ۇيىمدارى مەن پەريناتالدىق ورتالىقتاردا جۇكتى جانە بوسانعان ايەلدەردىڭ پسيحوەموتسيالىق جاعدايىن باعالاپ، پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتەتىن ماماندار جۇمىس ىستەيدى. جۇكتىلىككە دەيىنگى جانە جۇكتىلىك كەزەڭىندەگى امبۋلاتوريالىق كومەكتى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن م س ا ك دەڭگەيىندە 347, ال وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتار دەڭگەيىندە 23 ايەلدەر كونسۋلتاتسياسى قىزمەت كورسەتەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ رەسمي جاۋابىندا.
مينيسترلىك ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندەگى پەريناتالدىق ورتالىقتاردى جاڭعىرتۋ بويىنشا دا ارنايى ماستەر-جوسپارلاردى بەكىتكەن.
сә
- جاڭعىرتۋدىڭ باستى ماقساتى - كادرلاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى نىعايتۋ جانە قۇزىرەتتىلىك ورتالىقتارىن قۇرۋ ارقىلى وزىق تەحنولوگيالاردى وڭىرلەرگە ەنگىزۋ. بۇل شارالار ءاربىر ايەلدىڭ جۇكتىلىك پەن بوسانۋ اسقىنۋلارى قاۋپىنە سايكەس ساپالى مەديتسينالىق كومەككە تەڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. جاڭعىرتۋ اياسىندا پەريناتالدىق ورتالىقتارداعى ايەلدەر كونسۋلتاتسيالارى ترانسفورماتسيالانىپ، «سالاۋاتتى انا» پانسيوناتتارى اشىلدى. سونداي-اق ترەنينگتىك ورتالىقتار قۇرىلىپ، تەلەمەديتسينا قىزمەتى دامىتىلۋدا. اۋىلدىق جەرلەردەگى جۇكتى ايەلدەرگە كەڭەس بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن «ۆيرتۋالدى ارالاپ قاراۋ» فورماتى ەنگىزىلدى، - دەپ مالىمدەيدى ۆەدومستۆو.
سونىمەن قاتار، رەپرودۋكتيۆتى دەنساۋلىقتى قولداۋ باعىتىندا كەشەندى شارالار قولعا الىنعان. ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، 2021- 2024 -جىلدار ارالىعىندا «اڭساعان ءسابي» باعدارلاماسى اياسىندا 28 مىڭنان استام پاتسيەنتكە ەكستراكورپورالدى ۇرىقتاندىرۋ (ە ك ۇ) جاسالعان. ناتيجەسىندە 12 مىڭنان استام ايەل جۇكتىلىك بويىنشا ەسەپكە الىنىپ، شامامەن 11 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلگەن.