    14:24, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا يپوتەكا مولشەرلەمەسى باستاپقى جارناعا بايلانىستى وزگەرەدى

    استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا 1- شىلدەدەن باستاپ يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا جاڭا مولشەرلەمەلەر ەنگىزۋ ماسەلەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا اگەنتتىك ۇلتتىق بانكپەن بىرلەسىپ، كرەديتتەر بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ (ج ت س م) شەكتى دەڭگەيلەرىن بەلگىلەيتىن قاۋلىعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر.

    - يپوتەكالىق قارىزدار بويىنشا ءبىز جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىن باستاپقى جارنا كولەمىمەن بايلانىستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، ياعني، باستاپقى جارنا %30 جانە ودان جوعارى بولعان جاعدايدا، جتسم دەڭگەيىن %20 مولشەرىندە بەلگىلەۋ قاراستىرىلۋدا. ال باستاپقى جارنا %30 دان تومەن بولعان جاعدايدا، نەسيەلەر بويىنشا مولشەرلەمە جوعارى بولادى، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.

    سونىمەن قاتار ونىڭ سوزىنشە، قارجى نارىعىنىڭ قاتىسۋشىلارى بۇل نورمانىڭ يپوتەكالىق نەسيەلەردىڭ قولجەتىمدىلىگىنە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر.

    - قازىرگى تاڭدا نارىق قاتىسۋشىلارى بۇل تالاپتى كەيىنگە قالدىرۋ ماسەلەسىن كوتەرۋدە، ياعني، ەلىمىزدەگى جاعداي قولايلىراق بولعانعا دەيىن، اتاپ ايتقاندا بازالىق مولشەرلەمە تومەندەگەنگە دەيىن وسى نورمانى ەنگىزۋدى شەگەرۋ ۇسىنىلۋدا، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.

    بۇعان دەيىن ءمادينا ءابىلقاسىموۆا كرەديتتىك رەيتينگ اگەنتتىگىن قۇرۋ باستاماسىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.

