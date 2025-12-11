قازاقستاندا يسلام قارجىسى جونىندەگى حالىقارالىق كەڭەس قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM — «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا يسلام قارجىسى حالىقارالىق كەڭەسى قۇرىلدى. وعان ساۋد ارابياسى، باحرەين، مالايزيا، تۇركيا، قازاقستان جانە ءباا ساراپشىلارى قاتىسادى. بۇل تۋرالى ورتالىقتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى نەگىزگى يسلامدىق قارجى يۋريسديكتسيالارىنداعى جەتەكشى الەمدىك ساراپشىلاردى بىرىكتىرەتىن جانە قازاقستاندا يندۋستريانى دامىتۋدىڭ جاڭا دەڭگەيىن بەلگىلەۋگە ءتيىس ورگان — يسلامدىق قارجى جونىندەگى حالىقارالىق كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەستىڭ قۇرىلۋى تۋرالى جاريالادى. العاشقى وتىرىس 10- جەلتوقساندا ءابۋ- دابيدە AIFC Connect Abu Dhabi اياسىندا، قازاقستاننىڭ ب ا ءا- دەگى ەلشىلىگى الاڭىندا ءوتتى.
كەڭەس قازاقستانداعى يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى ينتەللەكتۋالدىق وزەگى بولادى: ول زاڭناما، شاريعات باسقارۋ، كاپيتال نارىقتارى، ورنىقتى قارجى، تسيفرلىق شەشىمدەر جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندە تاۋەلسىز ۇسىنىمدار قالىپتاستىرادى.
ا ح ق و يسلامدىق قارجى باعىتىنىڭ باسشىسى ءمادينا تۇقۇلوۆا كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەستىڭ قۇرىلۋى — قازاقستانداعى يسلامدىق قارجى يندۋسترياسىن نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن العا تارتتى.
— يسلامدىق قارجىنىڭ نەگىزگى يۋريسديكتسيالارىنىڭ جەتەكشى ساراپشىلارىنىڭ تاجىريبەسىن بىرىكتىرە وتىرىپ، ءبىز بۇكىل ءوڭىر ءۇشىن ساپانىڭ، اشىقتىقتىڭ جانە دامۋدىڭ جاڭا ستاندارتتارىن بەلگىلەۋگە قابىلەتتى الاڭ قالىپتاستىرامىز. كەڭەستىڭ ۇسىنىمدارى سالانىڭ جەدەل وسۋىنە جانە ا ح ق و- نىڭ يسلامدىق قارجىلاندىرۋدىڭ وڭىرلىك حابى رەتىندەگى پوزيتسياسىن ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدىمىن، — دەدى تۇقۇلوۆا.
ال Lemrair Consultancy Company W. L. L. پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورى د- ر ادنان احمەد يۋسيف ا ح ق و جانىنان يسلامدىق قارجى جونىندەگى كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەستىڭ قۇرىلۋى ەۋرازيا ايماعىندا يسلامدىق قارجىنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن نىعايتۋداعى ستراتەگيالىق ماڭىزدى كەزەڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
— قازاقستان ەتيكالىق جانە تۇراقتى قارجىلىق شەشىمدەردى دامىتۋ ءۇشىن ەلەۋلى الەۋەتكە يە جانە IFAB حالىقارالىق ساراپشىلار سالانى دامىتۋدىڭ بولاشاق باعىتتارىن ايقىنداۋعا ۇلەس قوسا الاتىن ماڭىزدى پلاتفورماعا اينالادى، — دەدى ادنان احمەد يۋسيف.
العاشقى وتىرىستا كەڭەس مۇشەلەرى قازاقستان مەن وڭىردە يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىنە نازار اۋداردى. ساراپشىلار يسلامدىق قارجى يندۋسترياسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، ءوسۋدىڭ كەدەرگىلەرىن جانە قازاقستاننىڭ ايماقتاعى يسلامدىق قارجىلاندىرۋدىڭ جەتەكشى ورتالىعىنا اينالۋ الەۋەتىن تالقىلادى.
2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان باسىمدىقتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، ولار:
— جاڭا يسلامدىق قارجى ونىمدەرىن شىعارۋ،
— حالىقارالىق ينستيتۋتتاردىڭ قاتىسۋىن كەڭەيتۋ،
— يۋريسديكتسيانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن كۇشەيتۋ،
— ا ح ق و- دا شاريعات باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ قاجەتتىلىگى.
كەڭەس مۇشەلەرى يسلامدىق قارجى ونىمدەرىن ساراپتامالىق باعالاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، شاريعات كونسۋلتاتيۆتىك ورگاندارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ستاندارتتاۋعا جانە شەشىم قابىلداۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان احقو- دا شاريعات باسقارۋ ساياساتىن ەنگىزۋ قاجەتتىلىگىن قولدادى. مۇنداي جۇمىس ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن نىعايتۋعا جانە قازاقستاندا حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالعان يسلامدىق قارجى ستاندارتتارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەڭەس سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ جاسىل جانە الەۋمەتتىك باعدارلانعان يسلامدىق قۇرالدارى سالاسىنداعى الەۋەتىن، سونىڭ ىشىندە جاسىل جانە ESG سۋكۋك شىعارۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىردى.
كەڭەس قۇرامىنا مىناداي جەتەكشى حالىقارالىق ماماندار كىردى:
د-ر سامي ءال- سۋۆايلەم (Sami Al Suwailem)، يسلام دامۋ بانكى ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، يسلام ەكونوميكاسى جانە جاھاندىق يسلام قارجى يندۋسترياسى سالاسىنداعى جەتەكشى حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ ءبىرى.
د- ر ادنان احمەد يۋسيف (Adnan Ahmed Yousif) — Lemrair Consultancy Company W. L. L. پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورى، باحرەين مەن تاياۋ شىعىستاعى يسلام بانكينگىنىڭ نەگىزگى كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى.
پروفەسسور داتو د-ر ازنان حاسان (Aznan Hasan) — مالايزيا حالىقارالىق يسلام ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ شاريعات پروفەسسورى، شاريعات قاداعالاۋ سالاسىنداعى جەتەكشى حالىقارالىق مامان.
ليم سەي چونگ (Lim Say Cheong) — تاۋەلسىز ديرەكتور، يسلام بانكينگى، كاپيتال نارىقتارى جانە سيفرلىق اكتيۆتەر جونىندەگى ساراپشى (ب ا ءا) .
فاتما چىنار (Fatma Çinar) — تۇركيانىڭ قاتىسۋ بانكتەرى قاۋىمداستىعى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى، يسلام بانكينگىنىڭ ساراپشىسى.
مايا ماريسسا مالەك (Maya Marissa Malek) — Sabiq Advisory (مالايزيا — ب ا ءا) باس ديرەكتورى، شاريعات كورپوراتيۆتىك باسقارۋ، ESG- باستامالار جانە كاپيتال نارىقتارى جونىندەگى مامان.
ءمادينا تۇقۇلوۆا — ا ح ق و يسلامدىق قارجى باعىتىنىڭ باسشىسى، يسلامدىق قارجى جانە بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى. سالانىڭ ستراتەگيالىق دامۋىنا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا جاۋاپتى.
قاتىسۋشىلار قۇرامى ساۋد ارابياسى، ب ا ءا، باحرەين، تۇركيا، مالايزيا جانە قازاقستاننىڭ يسلامدىق قارجى يندۋسترياسىن دامىتۋدىڭ ۇزدىك الەمدىك مودەلدەرىن كورسەتەدى.
بۇدان بۇرىن استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى جارتى جىلدا 2,6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتقانى بەلگىلى بولدى.