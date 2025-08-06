قازاقستاندا پويىز كەشىكسە، جولاۋشىعا وتەماقى تولەنە مە؟
پويىزعا كەشىگۋ - كەز كەلگەن ادامنىڭ باسىنان ءوتۋى مۇمكىن جاعداي. Tengrinews.kz ءتىلشىسى ەگەر پويىز كەتىپ قالىپ، جولاۋشى پەرروندا قالىپ قويسا، نە ىستەۋ كەرەك دەگەن سۇراققا جاۋاپ ىزدەپ كوردى.
ەگەر پويىزعا كەشىگىپ قالساڭىز، نە ىستەۋ كەرەك؟
ەڭ الدىمەن ۆوكزالداعى بيلەت كاسساسىنا بارىپ، جاعدايدى ءتۇسىندىرىڭىز.
«بيلەتتە كورسەتىلگەن ستانسيادان پويىز كەتكەن سوڭ ءبىر ساعات ىشىندە كاسساعا جۇگىنسەڭىز، بيلەت قۇنىنىڭ ءبىر بولىگىن قايتارۋعا بولادى»، - دەپ حابارلادى «جولاۋشىلار تاسىمالى» كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قايتارۋ ءۇشىن جەكە كۋالىك پەن بيلەت قاجەت.
«قايتارىلاتىن سوما مەن مەرزىم تەمىرجول كولىگىمەن جولاۋشىلاردى، باگاجدى، جۇك-باگاجدى جانە پوشتا جونەلتىلىمدەرىن تاسىمالداۋ ەرەجەلەرىندە كورسەتىلگەن. مۇنداي جاعدايدا جولاۋشىلارعا قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن 1433 نومىرىنە حابارلاسۋعا كەڭەس بەرەمىز»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر پويىز كەشىگىپ جاتسا، نە ىستەۋ كەرەك؟
پويىزدىڭ كەشىگۋ سەبەبىن ۆوكزال قىزمەتكەرلەرىنەن نەمەسە اقپاراتتىق تابلودان ناقتىلاڭىز. بيلەتتى ساقتاپ قويىڭىز - ول وتەماقى الۋعا قاجەت بولادى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، پويىز 1 ساعاتتان ارتىق كەشىكسە، كەلەسى جاعدايلاردا وتەماقى الۋعا بولادى:
ساپاردان باس تارتساڭىز - بيلەت قۇنى تولىق قايتارىلادى؛
جولدا ءجۇرىپ ساپار ۇزىلسە - ءجۇرىپ وتپەگەن قاشىقتىققا اقشا قايتارىلادى؛
پويىز كەشىككەن جاعدايدا - ءاربىر تولىق ساعات ءۇشىن بيلەت قۇنىنىڭ %3 ى وتەلەدى، ءبىراق بيلەت قۇنىنان اسپايدى.
وتەماقىنى قالاي الۋعا بولادى؟
ەگەر بيلەتتى «جولاۋشىلار تاسىمالى» كاسساسىنان ساتىپ الساڭىز، وتىنىشپەن سول كاسساعا جۇگىنىڭىز؛ ەگەر بيلەت جەكەمەنشىك كاسسادان نەمەسە ونلاين-سەرۆيستەن الىنعان بولسا، وتەماقىنى سول جەردەن تالاپ ەتۋ كەرەك. ءوتىنىش بەرۋ مەرزىمى - پويىز كەشىككەن كۇننەن باستاپ 6 اي ىشىندە (قازاقستاننىڭ «تەمىرجول كولىگى تۋرالى» زاڭى بويىنشا) .