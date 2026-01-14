قازاقستاندا وتكەن جىلى قانشا جاڭا مەكتەپ سالىندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە 236 مىڭعا جۋىق وقۋشى ورنىنا ارنالعان 162 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، ونىڭ ىشىندە 112 مەكتەپ «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى 27 ءۇشاۋىسىمدى جانە 11 اپاتتى مەكتەپ ماسەلەسىن شەشۋگە، سونداي-اق 160 مىڭ وقۋشى ورنىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىن جويۋعا مۇمكىندىك بەردى. بۇل ماقساتتا بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جانە ينۆەستيتسيالار تارتا وتىرىپ جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەل تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلعان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى. ونىڭ اياسىندا 206 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 112 جاڭا فورماتتاعى مەكتەپ قوددانىسقا بەرىلدى، ونىڭ %40 دان استامى اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان. ەسكە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 254 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 105 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى.
قازىرگى تاڭدا ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورى ەسەبىنەن 89 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 81 مەكتەپ سالىندى. ونىڭ ىشىندە 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 13 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 18 جاڭا مەكتەپ ىسكە قوسىلدى. بۇل شارالار ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ۇزاقمەرزىمدى دامىتۋعا جانە جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ قاراجال قالاسى مەن ماڭدىراي ستانسياسىندا ەكى مەكتەپ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ءبىر بالاباقشا سالىندى.
ەسكە سالايىق، ارنايى مەملەكەتتىك قور قاراجاتى ەسەبىنەن 8 ءبىلىم بەرۋ نىسانى قارجىلاندىرىلدى، ونىڭ ىشىندە 5 مەكتەپ، 2 بالاباقشا جانە 1 جاتاقحانا بار.
قوسىمشا رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى مەن جەكە ينۆەستيتسيالار تارتۋ ەسەبىنەن 16 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 30 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلدى.
سونىمەن قاتار قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋ بويىنشا دا اۋقىمدى جۇمىستار جۇرگىزىلدى:
• رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى اياسىندا 209 مەكتەپ جاڭارتىلدى؛
• زاماناۋي ستاندارتتارعا سايكەس 1 مىڭ اۋىل مەكتەبى جاڭعىرتىلدى؛
• اۋىل مەكتەپتەرى ءۇشىن 1196 زاماناۋي ءپان كابينەتى ساتىپ الىندى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا نىسانداردى پايدالانۋعا بەرۋدىڭ ناتيجەسىندە استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق قاراعاندى جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا ءۇشاۋىسىمدى وقىتۋ ماسەلەسى تولىعىمەن جويىلدى.
