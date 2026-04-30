قازاقستاندا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى جۇگەرى وڭدەۋ زاۋىتى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا «قازكراحمال» زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا. قۇنى 35 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن بۇل كاسىپورىن ەلىمىزدەگى العاشقى ءارى ورتالىق ازياداعى جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەپ، جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم شىعاراتىن ەڭ ءىرى كەشەن بولماق. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
جوبا وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋعا جانە ءوڭىر ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا باعىتتالعان. ەكى كەزەڭدى قامتيتىن جوبانىڭ العاشقىسىندا استىقتى قابىلداۋ، كەپتىرۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن بازالىق ينفراقۇرىلىم قۇرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا پايدالانۋعا بەرىلگەن. ەكىنشى كەزەڭ بارىسىندا تەرەڭ وڭدەۋ وندىرىستىك كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- زاۋىت تولىق ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 150 مىڭ تونناعا دەيىن جۇگەرى وڭدەپ، 26 ءتۇرلى ءونىم شىعاراتىن بولادى. ولاردىڭ قاتارىندا تاعامدىق گليۋكوزا، مالتوزالى ءشاربات، جۇگەرى مايى، كراحمال جانە قۇراما جەم بار. ءوندىرىس قالدىقسىز سيكل قاعيداتى بويىنشا ۇيىمداستىرىلىپ، تەك گ م و- سىز تابيعي شيكىزات قولدانىلادى.
باستى ماقسات - تۇراقتى شيكىزات بازاسىن قالىپتاستىرۋ. وسىعان بايلانىستى وڭىردە جۇگەرى ەگىس القاپتارىن ۇلعايتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. جاڭا القاپتار تۇركىستان وبلىسىنىڭ شاردارا، جەتىساي جانە ماقتاارال اۋداندارىندا يگەرىلۋدە.
كاسىپورىننىڭ تەحنولوگيالىق جاراقتاندىرىلۋى %80 دەڭگەيىندە اۆتوماتتاندىرىلعان، بۇل ءونىم ساپاسىن جوعارى دەڭگەيدە باقىلاۋعا، وندىرىستىك شىعىنداردى ازايتۋعا جانە تاۋارلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوبا اياسىندا وزىق حالىقارالىق تەحنولوگيالار ەنگىزىلىپ، شەتەلدىك مامانداردىڭ تاجىريبەسى ەسكەرىلەدى.
زاۋىت ونىمدەرى قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىنا، سونىڭ ىشىندە تاعام جانە فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىنە باعىتتالادى، سونداي-اق ازيا مەن ەۋروپا ەلدەرىنە ەكسپورتقا شىعارىلادى. جۇگەرى كراحمالى، ءشارباتتار جانە باسقا دا ونىمدەر ءتۇرلى ونەركاسىپ سالالارىندا كەڭىنەن قولدانىلادى، بۇل كاسىپورىننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەت كۇشەيتەدى.
بولاشاقتا زاۋىت قۋاتىن جىلىنا 300 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتىرۋ جانە الەمنىڭ 100 دەن استام كومپانياسىمەن حالىقارالىق ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋ جوسپارلانعان.