قازاقستاندا ورتالىق ازياداعى العاشقى New York Film Academy فيليالى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 27-قىركۇيەك كۇنى، قاسكەلەڭ قالاسىندا الەمگە ايگىلى امەريكالىق كينو مەكتەبى - New York Film Academy Kazakhstan-نىڭ رەسمي اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. Energo University
مەن Dala Edge كرەاتيۆتى پاركىنىڭ بازاسىندا قۇرىلعان جاڭا فيليال - ورتالىق ازياداعى NYFA- نىڭ العاشقى وقۋ ورنى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، سالتاناتتى ءىس-شاراعا New York Film Academy پرەزيدەنتى ءارى CEO- سى مايكل يانگ، ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، سونداي-اق الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ قاتىستى.
اشىلۋ ءراسىمى كينەماتوگرافيالىق سيپاتتا ءوتىپ، كوپشىلىك قوناقتاردى ەرەكشە «سەمكا دۋبلى» قويىلىمىمەن قارسى الدى. ءىس-شارا بارىسىندا ستۋدەنتتەر مەن ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى ميشەل ەركين ءسوز سويلەپ، جاڭا وقۋ ورنىنىڭ ايماق ءۇشىن مادەني جانە شىعارماشىلىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. قوناقتار كامپۋستى ارالاپ، كىتاپحانا، ءدارىسحانالار، دىبىس جازۋ جانە مونتاج ستۋديالارىن، سونداي-اق Dala Edge شىعارماشىلىق كەڭىستىگىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كوردى.
كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ستۋدەنتتەر مەن قاتىسۋشىلار ءۇشىن تاجىريبەلىك شەبەرلىك ساباقتارى ۇيىمداستىرىلىپ، ولاردى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماماندار وتكىزدى. ولاردىڭ قاتارىندا رەجيسسەر ءارى NYFA وقىتۋشىسى روب پەتري، اكتەر جانە يمپروۆيزاتسيا شەبەرى مارك موچابي، AR جانە ويىن تەحنولوگيالارى بويىنشا ساراپشى كيەۆين كەيتون، پروديۋسەر ءارى رەجيسسەر مايكل حسيۋە، بەلگىلى كليپمەيكەر جانە كينورەجيسسەر لادو كۆاتانيا، قازاقستاندىق كينوپروديۋسەر قۋانىش بەيسەك، گولليۆۋد ستاندارتتارىندا جۇمىس ىستەيتىن ستسەناريست گۇلجان توكتوگۋل، رەجيسسەر ءارى Unreal Engine مامانى بولات اقنازار، ۆيزۋالدى ەففەكتىلەر ساراپشىسى دەنيس ۆەجنوۆەتس، قازاقستاندىق ستسەناريستەر سانات شاپاشوۆ پەن سەرگەي ليتوۆچەنكو، سونداي-اق NYFA وقىتۋشىسى، اكتەر تودد برۋنو بولدى.
New York Film Academy قازاقستاندا تالانتتاردى ىزدەيتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
قازاقستاندا New York Film Academy (NYFA) فيليالى ءوز جۇمىسىن باستادى.
ماڭعىستاۋ ءوڭىرىنىڭ تۋماسى بارلىق مۇڭالباي ۇلى ءوز ورتاسىنىڭ نازارىن اۋستراليادا العان جۇلدەسىمەن اۋدارعان بولاتىن.
قازاقستاندىق موبيلوگرافتار New York Film Academy-دا وقۋىن باستادى.