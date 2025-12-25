قازاقستاندا ورتاازيالىق تاسباقالاردى پايدالانۋعا 2040-جىلعا دەيىن تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ورتاازيالىق Testudo (Agrionemys) horsfieldii تاسباقالارىن مەن ونىڭ دەريۆاتتارىن پايدالانۋعا 2040-جىلعا دەيىن تىيىم سالىندى، دەپ حابارلايدى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تىيىم ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم ءتۇر پوپۋلياتسياسىنىڭ جاي-كۇيىنە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ ناتيجەلەرى مەن عىلىمي دەرەكتەردى تالداۋ نەگىزىندە قابىلداندى. اتالعان دەرەكتەر انتروپوگەندىك جۇكتەمەنىڭ ارتۋى جانە تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا ونى قورعاۋ شارالارىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن كورسەتەدى.
ورتاازيالىق تاسباقا حالىقارالىق تابيعاتتى قورعاۋ وداعىنىڭ (IUCN) قىزىل تىزىمىنە «وسال» ساناتى بويىنشا ەنگىزىلگەن، سونداي-اق جابايى فلورا مەن فاۋنا تۇرلەرىنىڭ حالىقارالىق ساۋداسى تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ (CITES) II قوسىمشاسىنا ەنگىزىلگەن. بۇل اتالعان ءتۇردى حالىقارالىق دەڭگەيدە باقىلاۋ مەن قورعاۋدىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتەدى.
تىيىمنىڭ ەنگىزىلۋى مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، تابيعي پوپۋلياتسيالارعا تۇسەتىن قىسىمدى ازايتۋعا، سونداي-اق قازاقستاننىڭ بيوالۋانتۇرلىلىگى مەن تابيعي مۇراسىنىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى بولىپ تابىلاتىن ورتاازيالىق تاسباقانى ۇزاق مەرزىمدى ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتۋ قاجەت، تىيىم سالىنعان جانۋارلارمەن زاڭسىز اينالىسقانى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 339-بابىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.
كىنالى تۇلعالارعا 3000 ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل سالۋ، 800 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نە 3 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا قولدانىلۋى مۇمكىن.
قوسىمشا شارا رەتىندە سوت مۇلىكتى تاركىلەۋ جانە بەلگىلى ءبىر قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان 5 جىلعا دەيىن ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداي الادى.
وسىعان دەيىن «دوستىق» باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىندە قىرعىز-وزبەك شەكاراسىندا شەكاراشىلار اكۆاريۋمدىق تاسباقالاردىڭ ءىرى پارتياسىن زاڭسىز الىپ وتپەك بولعان ارەكەتىن توقتاتقانى تۋرالى جازدىق.