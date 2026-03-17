قازاقستاندا ونكولوگيالىق اۋرۋدىڭ الدىن الۋعا ارنالعان قوسپا ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى وتاندىق وسىمدىك شيكىزاتى نەگىزىندە فۋنكتسيونالدىق ماقساتتاعى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى ءوندىرۋدىڭ يننوۆاتسيالىق تەحنولوگياسىن ازىرلەپ جاتىر.
جوبا جوعارى انتيوكسيدانتتىق بەلسەندىلىگى بار، ونكولوگيالىق جانە جۇرەك-قان تامىرى اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋعا ىقپال ەتەتىن قولجەتىمدى ءارى ءتيىمدى ونىمدەر جاساۋعا باعىتتالعان.
ازىرلەمەنىڭ وزەكتىلىگى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسىلىستارمەن بايىتىلعان فۋنكتسيونالدىق تاعام ونىمدەرىنە سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى.
ب ب ق-نىڭ نەگىزگى قۇرامداس بولىگى - ايقىن پروفيلاكتيكالىق قاسيەتتەرگە يە تابيعي انتيوكسيدانت ليكوپين. ونىڭ تاعام راتسيونىندا جەتكىلىكسىز بولۋى يممۋنيتەتتىڭ تومەندەۋىنە جانە سوزىلمالى اۋرۋلار قاۋپىنىڭ ارتۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
- جوبا اياسىندا پايدالى زاتتاردى بارىنشا ساقتاي وتىرىپ، قىزاناق پەن قاربىزدان ۇنتاق الۋ تەحنولوگياسى ازىرلەندى. قايتا وڭدەۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن - ليوفيلدى جانە ينفراقىزىل كەپتىرۋدى قولدانۋ شيكىزاتتىڭ ءتۇسىن، حوش ءيىسىن جانە بيولوگيالىق قۇندىلىعىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الىنعان كومپونەنتتەر نەگىزىندە اعزانىڭ بەلسەندى زاتتارعا تاۋلىكتىك قاجەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن ب ب ق-نىڭ وڭتايلى قۇرامى قالىپتاستىرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا ليكوپين، قىزاناق ۇنتاعى، قاربىز ۇنتاعى، اسقاباق ءدانىنىڭ ۇنتاعى جانە ماقسارى مايى كىرەدى. مۇنداي ۇيلەسىم جوعارى بيوجەتىمدىلىكتى، ايقىن انتيوكسيدانتتىق اسەردى جانە جاقسى ورگانولەپتيكالىق قاسيەتتەردى قامتاماسىز ەتىپ، ءونىمدى تۇراقتى قولدانۋعا ىڭعايلى ەتەدى، - دەلىنگەن ا ش م حابارلاماسىندا.
جوبانىڭ پراكتيكالىق ماڭىزى - قولجەتىمدى وتاندىق شيكىزات نەگىزىندە فۋنكتسيونالدىق ونىمدەر ءوندىرۋ مۇمكىندىگىندە.
ازىرلەمەنى ىسكە اسىرۋ يمپورتتىق قوسپالارعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا، قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋگە جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەن ءۇشىن قوسىمشا ءوسۋ نۇكتەلەرىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.