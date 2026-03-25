قازاقستاندا تەگىن كورسەتىلىمدەرمەن انيماتسيا اپتالىعى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالارعا، جاسوسپىرىمدەرگە جانە وتباسىلىق كورەرمەنگە ارنالعان وتاندىق مۋلتفيلمدەردىڭ تەگىن كورسەتىلىمدەرى بار انيماتسيا اپتالىعى ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، تەگىن سەانستار استاناداعى «ارسەنال» كينوتەاترىندا جانە قاراعاندىداعى «سارىجايلاۋ» كينوتەاترىندا وتۋدە. سونىمەن قاتار ق ر قارۋلى كۇشتەرى ۇلتتىق اسكەري- پاتريوتتىق ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن كورسەتىلىمدەر ەلورداداعى ورتالىق الاڭدا، سونداي-اق سەمەي، وتار، سارىوزەك جانە الماتى گارنيزوندارىندا ۇيىمداستىرىلىپ، اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ وتباسىلارىن قامتىپ وتىر.
- اپتالىق باعدارلاماسى ءار جاستاعى كورەرمەنگە ارنالعان. وعان تولىقمەتراجدى انيماتسيالىق ەرتەگىلەر، اۆتورلىق قىسقامەتراجدى فيلمدەر، 2025 -جىلعى ەكسكليۋزيۆتى پرەمەرالار ەنگىزىلدى. جاڭا تۋىندىلارمەن قاتار «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىنىڭ جانە ۇلتتىق كينونى قولداۋ ورتالىعىنىڭ التىن قورىنداعى مۋلتفيلمدەر دە كورسەتىلۋدە، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جوبا شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاق فيلم» كينوستۋدياسى جانىنداعى «قازاق انيماتسيا» شىعارماشىلىق بىرلەستىگى تاراپىنان مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك ۇلتتىق كينونى قولداۋ ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ۆەدومستۆو بۇل باستاما ۇلتتىق انيماتسيانى دامىتۋعا، مەملەكەتتىك تىلدەگى ساپالى كونتەنتتى ناسيحاتتاۋعا جانە وتاندىق مۋلتفيلمدەردىڭ كورەرمەن اۋديتورياسىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن Labubu ويىنشىعى تۋرالى انيماتسيالىق فيلم تۇسىرىلەتىنى حابارلاندى.