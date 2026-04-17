قازاقستاندا تەگىن 10 سوتىق جەردى قالاي الۋعا بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءار ازاماتتىڭ جەر الۋ قۇقىعى زاڭمەن بەكىتىلگەن. سوعان قاراماستان، ءىس جۇزىندە بۇل پروتسەسس ءالى دە كۇردەلى ءارى ۇزاق ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
اسىرەسە جەكە ءۇي سالۋدى جوسپارلاعاندار ءۇشىن تەگىن 10 سوتىق جەر الۋ ماسەلەسى قوعامدا جيى تالقىلاناتىن تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە اينالدى.
Homsters.kz ساراپشىلارى جازعانداي، ءبىر جاعىنان مەملەكەت مۇنداي مۇمكىندىكتى كەپىلدەندىرەدى. ەكىنشى جاعىنان، جەر الۋ شارتتارى وڭىردەگى بوس ۋچاسكەلەردىڭ سانىنا، ينفراقۇرىلىمنىڭ بار-جوعىنا جانە سۇرانىس دەڭگەيىنە تىكەلەي بايلانىستى.
قانداي جەر ۋچاسكەلەرى بەرىلەدى
قازاقستاندا ازاماتتارعا بىرنەشە ءتۇرلى ماقساتتاعى جەر ۋچاسكەلەرى ۇسىنىلادى. ءارقايسىسىنىڭ پايدالانۋ ءتارتىبى مەن مۇمكىندىگى ءارتۇرلى.
نەگىزىنەن ءۇش سانات بار:
- جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر (ي ج س)؛
- جەكە قوسالقى شارۋاشىلىققا ارنالعان جەر (ل پ ح)؛
- باۋ-باقشا جانە ساياجاي ۋچاسكەلەرى.
ي ج س ۋچاسكەلەرى تۇرعىن ءۇي سالۋعا ارنالعان جانە كوبىنە قالا ىشىندە نەمەسە وعان جاقىن ايماقتاردا ورنالاسادى.
ال ل پ ح جەرلەرى كەڭىرەك مۇمكىندىك بەرەدى: مۇندا ءۇي سالۋمەن قاتار، ەگىن ەگۋگە، مال ۇستاۋعا بولادى. الايدا مۇنداي ۋچاسكەلەر كوبىنە ەلدى مەكەننەن تىس ورنالاسادى.
ساياجاي ۋچاسكەلەرىنىڭ ەرەكشەلىگى - ولار تەك ماۋسىمدىق تۇرۋعا ارنالعان. مۇنداي جەرلەردە تۇراقتى تىركەۋگە تۇرۋ مۇمكىن ەمەس، يپوتەكا راسىمدەۋ نەمەسە زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ دا قاراستىرىلماعان.
نەلىكتەن جەر الۋ قيىن؟
زاڭ جۇزىندە مۇمكىندىك بولعانىمەن، ءىس جۇزىندە جەر الۋ وڭاي ەمەس.
بىرىنشىدەن، سۇرانىس جوعارى وڭىرلەردە بوس ۋچاسكەلەردىڭ تاپشىلىعى بايقالادى.
ەكىنشىدەن، ۇسىنىلاتىن جەرلەردىڭ باسىم بولىگىندە ينفراقۇرىلىم - سۋ، جارىق جەلىلەرى جەتكىلىكسىز.
اسىرەسە يجس ۋچاسكەلەرى بويىنشا كەزەك وتە باياۋ جىلجيدى. كەي جاعدايدا كۇتۋ مەرزىمى 10-15 جىلعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. قالا نەعۇرلىم ءىرى بولسا، كەزەك تە سوعۇرلىم ۇزاق.
ال ل پ ح مەن ساياجاي جەرلەرىنە كەلسەك، مۇندا كەزەك جۇيەسى جوق. ازاماتتار بوس ۋچاسكەنى وزدەرى كاداستر كارتاسى ارقىلى ىزدەۋى ءتيىس. دايىن ءتىزىمنىڭ بولماۋى بۇل پروتسەستى ودان ءارى كۇردەلەندىرەدى.
كەزەككە قالاي تۇرۋعا بولادى؟
جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرۋ ءتارتىبى ناقتى رەگلامەنتتەلگەن.
ءوتىنىش eGov پورتالى ارقىلى «جەر قاتىناستارى» ءبولىمى ارقىلى بەرىلەدى.
پايدالانۋشى ەلەكتروندى تسيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى جۇيەگە كىرىپ، ءوڭىردى تاڭداپ، ءوتىنىم جىبەرەدى. وسىدان كەيىن ازامات كەزەككە تىركەلەدى.
ءوتىنىشتىڭ مارتەبەسىن تۇراقتى باقىلاپ وتىرۋ ماڭىزدى. بۇل اقپاراتتى eGov نەمەسە مەملەكەتتىك جەر كاداسترى جۇيەسى ارقىلى تەكسەرۋگە بولادى. وندا كەزەك ءنومىرى مەن ءوتىنىم كورسەتىلەدى.
2026-جىلدان باستاپ نە وزگەرەدى
جەر قاتىناستارى سالاسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن سيفرلاندىرىلىپ جاتىر. 2026-جىلدىڭ شىلدەسىنەن باستاپ كەزەك جۇرگىزۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا جۇيەگە سايكەس:
- كەزەك تولىقتاي ەلەكتروندى فورماتقا كوشىرىلەدى؛
- بارلىق دەرەك ءبىرىڭعاي جەر كاداسترى جۇيەسىنە بىرىكتىرىلەدى؛
- مالىمەتتەر اۆتوماتتى تۇردە جاڭارتىلىپ وتىرادى.
سونىمەن قاتار جۇيە اۆتوماتتى تۇردە:
- قايتىس بولعان ازاماتتاردى؛
- شەتەلگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتكەندەردى؛
- جەر العان نەمەسە ۇسىنىستان باس تارتقان ادامداردى كەزەكتەن شىعارادى.
وسىنىڭ ناتيجەسىندە بوس ورىندار جەدەل تۇردە قايتا ءبولىنىپ، كەزەك قوزعالىسى جىلدامدايدى.
سونداي-اق بەلگىلى ءبىر سەبەپپەن كەزەكتەن شىعىپ قالعان ازاماتتار ءۇشىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. بۇل ءۇشىن ءتيىستى قۇجاتتار نەمەسە سوت شەشىمى قاجەت.
جالپى العاندا، قازاقستاندا تەگىن 10 سوتىق جەر الۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى. الايدا بۇل ۇزاق مەرزىمدى جوسپارلاۋدى، پروتسەستى دۇرىس ءتۇسىنۋدى جانە شىدامدىلىقتى تالاپ ەتەدى.