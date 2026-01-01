قازاقستاندا تومەنگى جالاقىنىڭ شەكتى مولشەرى بەلگىلەندى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە بولدى.
زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى 10 پايىزعا ءوستى. بۇل جالپى ينفلياتسيانىڭ اعىمداعى جانە بولجامدى ماندەرىنە سايكەس كەلەدى. ول اعىمداعى جانە بولجامدى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرگە، ەڭ تومەنگى زەينەتاقى مولشەرىنە، ەڭ تومەنگى جالاقىعا، ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنە، سونداي-اق ينفلياتسيا مەن ينۆەستيتسيالىق كىرىستىلىككە سۇيەنە وتىرىپ ەسەپتەلدى.
ت ج ش ەسەپتەۋ كەزىندە 2026-جىلعا ارنالعان مىنا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر پايدالانىلعان:
«2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭعا سايكەس، 1-قاڭتاردان باستاپ:
- ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە مولشەرىندە؛
- ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە؛
- ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى (ە ت ك د) - 50851 تەڭگە؛
- بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
- جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە بولدى.
سونىمەن قاتار جاسى جانە ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرى الىناتىن مولشەردەن 10 پايىزعا ارتتى. ال جاسىنا بايلانىستى جاڭادان تاعايىندالعان زەينەتاقى مولشەرىن ەسەپتەۋ ءۇشىن ەسكەرىلەتىن ەڭ جوعارى تابىس - 55 ا ە ك (237875 تەڭگە).
مۇگەدەكتىگىنە جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايىنا بايلانىستى، ونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق- الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن جانە تۇزەۋ مەكەمەلەرىندە ورنالاسقان ادامدار ءۇشىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقىلار، مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلۋ جانە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەر، ارناۋلى كاسىپتىك مەملەكەتتىك جاردەماقى، بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى مەملەكەتتىك جاردەماقى؛ اي سايىنعى بالا 1,5 جاسقا تولعانشا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقى، اي سايىنعى بالا 1,5 جاسقا تولعانشا، كىرىسىنەن ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا م ءا س ق- تان الەۋمەتتىك تولەمدەر، «التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ناگرادتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، ءبىرىنشى جانە Ⅱدارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان كوپبالالى انالارعا اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى، مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان اناعا نەمەسە اكەگە، بالا اسىراپ الۋشىعا، قورعانشىعا (قامقورشىعا) تولەنەتىن اي سايىنعى مەملەكەتتىك جاردەماقى جانە ءبىرىنشى توپ مۇگەدەكتىگى بار ادامعا كۇتىم جاسايتىن ادامعا مەملەكەتتىك جاردەماقى مولشەرى كوتەرىلدى.
بۇدان بۇرىن ەلىمىزدە 1-قاڭتاردا قانداي وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەنىن جازعان ەدىك.