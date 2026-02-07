قازاقستاندا ەتتى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان فورۋم وتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا، قايتا وڭدەۋدى دامىتۋعا جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەدى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇجات ەتتى مال شارۋاشىلىعىن جۇيەلى دامىتۋعا، نارىق قاتىسۋشىلارى اراسىنداعى ءوزارا ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋگە جانە باسەكەگە قابىلەتتى ءونىمدى سىرتقى نارىقتارعا شىعارۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا ارنالعان.
وعان قاجەتتى العىشارتتار جەتكىلىكتى. ءبىزدىڭ ەلىمىز ءىرى قارا مالدىڭ كوپتىگى مەن نەگىزگى وتكىزۋ نارىقتارىنا جەدەل لوگيستيكانى قامتاماسىز ەتەتىن ءتيىمدى گەوگرافيالىق ورنالاسۋىنىڭ ارقاسىندا ەت ءوندىرىسىن دامىتۋدا ەلەۋلى الەۋەتكە يە. ونى بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋ قايتا وڭدەۋدى جەتىلدىرۋدى، ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى، زاماناۋي ستاندارتتاردى ەنگىزۋدى جانە سالا قاتىسۋشىلارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدى تالاپ ەتەدى.
بۇل ماسەلەگە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار باسا نازار اۋدارىپ كەلەدى.
وسى ورايدا بيىل 14- 15- اقپاندا وتەتىن Dala.Camp Forum 2026 اياسىندا وسى تاقىرىپ جان-جاقتى تالقىلانادى.
فورۋم «قازاقستاننىڭ ەت يندۋسترياسىنداعى ءىرى قارا: بولاشاقتىڭ جول كارتاسى» تاقىرىبىمەن وتەدى. وعان مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، اگروبيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ، سالالىق قاۋىمداستىقتاردىڭ وكىلدەرى، ينۆەستورلار مەن ساراپشىلار قاتىسادى.
فورۋمعا قازاقستاننان، ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن، امەريكا قۇراما شتاتتارىنان، برازيليادان، ەۋروپا مەملەكەتتەرىنەن، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن جانە تۇركيادان 150 دەلەگاتتىڭ قاتىسۋى جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا جانۋارلار دەنساۋلىعى جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىم، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى يسلام ۇيىمى، قازاقستان مال وسىرۋشىلەر وداعى، تۇقىمدىق باعىتتاعى سالالىق پالاتالار، Qazaqstan Investment Corporation, iGPS جانە اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ءىرى كومپانيالار بار.
فورۋمنىڭ العاشقى كۇنى قازاقستاننىڭ جاھاندىق ەت نارىعىنداعى ورنى، ەكسپورتتىق باسىمدىقتار، مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى، حالىقارالىق ۆەتەريناريالىق تالاپتار جانە ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر قاراستىرىلادى. كەلەسى كۇنى شارۋاشىلىقتاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، قارجىلىق مودەلدەۋ، سيفرلاندىرۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ باسقارۋشىلىق قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى.
فورۋم باعدارلاماسى اياسىندا مال شارۋاشىلىعى مەن وعان جاقىن سالالارداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ تانىستىرىلىم سەسسياسى بولادى دەپ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن قازاقستاننىڭ مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن 42 ەلگە جەتكىزە الاتىنى تۋرالى جازدىق.