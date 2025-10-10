18:12, 10 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بازالىق مولشەرلەمە تومەندەۋى جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىندا باعا تۇراقتالۋى مەن تومەندەۋىنە ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ مالىمدەدى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بازالىق مولشەرلەمە ءوسۋى ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە، دەمەك جالپى باعا ءوسىمىن، سونىڭ ىشىندە شارشى مەتر باعاسىن تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان.
«بازالىق مولشەرلەمە ينفلياتسيانى تومەندەتۋدى كوزدەيدى. ول جالپى ينفلياتسيانى جانە ونىڭ قۇرامداس بولىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي شارشى مەترىنىڭ قۇنىن ازايتۋعا باعىتتالعان. سوندىقتان جالپى باعا دەڭگەيى تومەندەگەن سايىن تۇرعىن ءۇي باعاسى دا تۇراقتالادى دەپ ۇمىتتەنۋگە بولادى»، - دەدى ول ۇلتتىق بانكتەگى بريفينگ بارىسىندا.