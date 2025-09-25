قازاقستاندا تۇنگى كلۋبتارعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات بيبىگۇل جەكسەنباي ادامدار كوپ جينالاتىن جەرلەردە، اسىرەسە، ويىن-ساۋىق مەكەمەلەرىنىڭ اۋماعىندا قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ ساقتالا بەرمەيتىنىن ايتىپ، ساۋال جولدادى.
- سوڭعى ايلاردا بولعان قايعىلى وقيعالار تۇنگى كلۋبتار، بار، ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ قىزمەتىندە ءالى دە جوعارى دەڭگەيدەگى قاۋىپتىڭ ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتتى. 2025-جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارىنىڭ وزىندە ەل بويىنشا «102» جەدەل ارناسىنا ويىن-ساۋىق ورىندارىنداعى قۇقىق بۇزۋ دەرەكتەرىنە قاتىستى 45992 شاعىم تۇسكەن… كوپتەگەن ايىپپۇل مەن اكىمشىلىك حاتتامالارعا قاراماستان، زاڭ بۇزۋ جالعاسىپ جاتىر. الەۋمەتتىك جەلىلەردە بۇل سالاداعى «كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ» كورىنىستەرى - زاڭسىز الكوگول ساتۋ، سالىقتان جالتارۋ، جەكەلەگەن ورىندارعا «قامقورشىلىق» جاساۋ فاكتىلەرى كەڭىنەن تالقىلانىپ وتىر، - دەدى بيبىگۇل جەكسەنباي ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇنگى كلۋبتارداعى نەگىزگى پروبلەمالارعا ليتسەنزيالاۋدى باقىلاۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى جۇيەلى تۇردە بۇزۋ، سونداي-اق كلۋب يەلەرىنە قارسى قولدانىستاعى سانكتسيالاردىڭ تيىمسىزدىگى جاتادى.
سونىمەن قاتار سەناتور تۇنگى كلۋبتار مەن ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ جۇمىسىن رەتتەۋدىڭ حالىقارالىق تاجىريبەسىنە نازار اۋداردى. گەرمانيادا كلۋبتاردىڭ قىزمەتىنە ليسەنزيا جىل سايىن جاڭارتىلىپ وتىرادى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارى بۇزىلعان جاعدايدا ول بىردەن قايتارىلىپ الىنادى. سينگاپۋردا كلۋبتارداعى بەينەباقىلاۋ پوليتسياعا ونلاين-رەجيمدە بەرىلەدى، ال شۋ مەن تارتىپسىزدىككە جول بەرگەن ورىندار ۇزاق مەرزىمگە جابىلادى.
- زاڭنامالىق نورماتيۆتىك تولىقتىرۋلار ارقىلى تۇنگى كلۋبتار مەن بارلاردى ليسەنزيالاۋ تالاپتارىن قايتا قاراۋ، مىندەتتى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن ەنگىزۋ، مەكەمە يەلەرىنىڭ كەلۋشىلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا جەكە جاۋاپكەرشىلىگىن بەكىتۋ، جۇمىس ۋاقىتى مەن الكوگول ساتۋدى باقىلاۋعا الۋ كەرەك. تۇنگى كلۋبتار مەن بارلاردىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك ءتىزىلىمىن قۇرىلىپ، تەكسەرۋلەر مەن انىقتالعان زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى تۋرالى اقپارات اشىق بولۋى ءتيىس. اتالعان نىسانداردىڭ قىزمەتىن اكىمدىك، ءى ءى م، ت ج م جانە سالىق ورگاندارى تاراپىنان ۆەدومستۆوارالىق باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، مونيتورينگتىڭ سيفرلىق تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ كەرەك، - دەدى دەپۋتات.