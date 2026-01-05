ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:26, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا تەمەكى قىمباتتاپ كەتتى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تەمەكى قىمباتتاپ كەتتى. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىندا كورسەتىلگەن.

    Қымбат темекіге де байлық салығы салынуы мүмкін
    Фото: pixabay.com

    2025-جىلى «فيلترلى، فيلترسىز سيگارەتتەرگە، پاپيروستارعا، سيگاريللالارعا جانە قىزدىرىلاتىن تەمەكىسى بار بۇيىمدارعا ەڭ تومەن بولشەك ساۋدا باعالارىن بەلگىلەۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2022-جىلعى 22-اقپانداعى 196-بۇيرىعىنا وزگەرىس ەنگىزىلگەن ەدى.

    قۇجاتتا «2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 970 تەڭگە مولشەرىندە ەڭ تومەنگى بولشەك ساۋدا باعاسى بەلگىلەنسىن» دەپ كورسەتىلگەن.

    بۇيرىق 2025-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلگەن بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار