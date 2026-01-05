19:26, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستاندا تەمەكى قىمباتتاپ كەتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تەمەكى قىمباتتاپ كەتتى. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىندا كورسەتىلگەن.
2025-جىلى «فيلترلى، فيلترسىز سيگارەتتەرگە، پاپيروستارعا، سيگاريللالارعا جانە قىزدىرىلاتىن تەمەكىسى بار بۇيىمدارعا ەڭ تومەن بولشەك ساۋدا باعالارىن بەلگىلەۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2022-جىلعى 22-اقپانداعى 196-بۇيرىعىنا وزگەرىس ەنگىزىلگەن ەدى.
قۇجاتتا «2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 970 تەڭگە مولشەرىندە ەڭ تومەنگى بولشەك ساۋدا باعاسى بەلگىلەنسىن» دەپ كورسەتىلگەن.
بۇيرىق 2025-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلگەن بولاتىن.