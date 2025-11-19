قازاقستاندا تۇماۋدىڭ جاڭا تۇرلەرى انىقتالدى ما؟
ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيستر اقمارال ءالنازاروۆا جرۆي مەن تۇماۋ بويىنشا ەلدەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋالعا قاتىستى سوڭعى مالىمەتتەردى جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
اۋرۋشاڭدىق دەڭگەيى قانداي؟
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا جىل سايىن شامامەن 3,5 ميلليون جرۆي جانە 2 مىڭعا دەيىن تۇماۋ جاعدايى انىقتالادى. بيىل ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم 1 قىركۇيەكتەن باستالعاننان بەرى رەسپۋبليكادا 1 ميلليون 461 مىڭ جرۆي فاكتىسى تىركەلگەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن ماۋسىمنىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 20 پايىزعا تومەن. ناۋقاستاردىڭ 66 پايىزى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.
سوڭعى اپتادا ەل بويىنشا 183 مىڭ جاعداي انىقتالعان. بۇل وتكەن ەپيدەميالىق ماۋسىمنىڭ وسىنداي اپتاسىمەن سالىستىرعاندا اۋرۋ جۇقتىرعاندار %16 عا ارتقان
تۇماۋدىڭ قانداي تۇرلەرى تارالعان؟
ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باستالعالى تۇماۋدىڭ 590 زەرتحانالىق راستالعان جاعدايى تىركەلگەن. ونىڭ 587 ءسى - ا (H3N2) ءتيپى، قازاقستاندا 2001 -جىلدان بەرى كەزدەسەتىن «گونكونگ تۇماۋى» . قالعان ءۇش جاعدايدا ا (H1N1) ۆيرۋسى انىقتالعان.
«بيىل تۇماۋدىڭ اينالىمى 41 اپتادا، ياعني قازان ايىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا، وتكەن ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنان ءسال ەرتەرەك انىقتالدى. بۇرىن قازاقستان اۋماعىندا اينالىمدا بولماعان تۇماۋدىڭ جاڭا تۇرلەرى انىقتالعان جوق. جرۆي جانە تۇماۋ بەلگىلەرى بار پاتسيەنتتەر تۇماۋعا قارسى ەمەس ۆيرۋستارعا دا تەكسەرىلەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا رينوۆيرۋس، پاراگريپپ، ادەنوۆيرۋس، بوكاۆيرۋس، كوروناۆيرۋس، رس ۆيرۋسى، مەتاپنيەۆموۆيرۋستەردىڭ اينالىمدا جۇرگەنى بايقالادى. جرۆي- ءدىڭ %66 ى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تارالعان»، دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا جاعداي قالاي؟
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سوڭعى اپتادا وقۋشىلار اراسىندا 6 مىڭنان استام جرۆي وقيعاسى تىركەلگەنىن حابارلادى. بۇل - ەلدەگى بارلىق ناۋقاستاردىڭ شامامەن %4 ى.
ۆاكسيناتسيا جانە دايىندىق شارالارى
ەل بويىنشا بۇگىندە 2,1 ميلليون ادام تۇماۋعا قارسى ۆاكسينا الدى. قولدانىستاعى ەكپەلەر بيىل وزەكتى سانالاتىن شتاممدارعا، سونىڭ ىشىندە ا (H3N2) ۆيرۋسىنا قارسى قورعانىس بەرەدى.
ماۋسىمدىق وسىمگە بايلانىستى العاشقى مەديتسينالىق- سانيتاريالىق كومەك ۇيىمدارىنىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلىپ، فيلتر- كابينەتتەر مەن ەپيدەمياعا قارسى رەجيمنىڭ ساقتالۋى قامتاماسىز ەتىلدى. ۆيرۋسقا قارسى جانە دەنە قىزۋىن تۇسىرەتىن پرەپاراتتار، جەكە قورعانىش قۇرالدارى مەن دەزينفەكتسيالىق زاتتار ەل بويىنشا جەتكىلىكتى.
قىرمىزى جۇماعالي قىزى