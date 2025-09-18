قازاقستاندا تۇماۋ 1,9 ەسە تومەندەدى، ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتاندى - د س م
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەلدەگى ينفەكسيالىق اۋرۋلار بويىنشا احۋالدىڭ تۇراقتانعانىن حابارلادى.
بيىلعى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باستالعالى ج ر ۆ ي-دىڭ 150,7 مىڭ جاعدايى تىركەلدى، بۇل وتكەن ماۋسىمنىڭ ۇقساس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,9 ەسە تومەن. اعىمداعى ماۋسىمدا تۇماۋ جاعدايلارى تىركەلگەن جوق.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ 8 ايىندا كوپتەگەن ينفەكتسيالىق اۋرۋلار بويىنشا جاعداي تۇراقتى قالىپتا قالدى.
جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ تىركەلمەۋى. جۇرگىزىلىپ جاتقان پروفيلاكتيكالىق جانە ەپيدەمياعا قارسى ءىس-شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ەلدە 21 ينفەكسيا انىقتالعان جوق. ولاردىڭ قاتارىندا وبا، تىرىسقاق، ديفتەريا، پوليوميەليت، ءىش سۇزەگى جانە پاراتيف بار. سونىمەن بىرگە 33 ينفەكسيا بويىنشا سىرقاتتانۋشىلىق ايتارلىقتاي تومەندەدى.
ايتارلىقتاي تومەندەگەندەرى:
- قىزىلشا - 11 ەسە؛
- كوكجوتەل - 8,1 ەسە؛
- ا ۆيرۋستىق گەپاتيتى - 2,5 ەسە؛
- كوروناۆيرۋس ينفەكسياسى - 1,6 ەسە.
پارازيتتىك جانە ىشەك ينفەكسيالارى بويىنشا دا جاقسارۋ بايقالادى. قىزىلشا احۋالى تۇراقتانىپ كەلەدى: ءبىر جىل بۇرىنعى 27856 جاعدايمەن سالىستىرعاندا قازىر 2569 جاعداي تىركەلگەن.
دەگەنمەن تىركەلگەن دەرەكتەردىڭ شامامەن %76 ى - ۆاكسيناتسيالانباعاندار. كوكجوتەلدە دە ۇقساس كورىنىس: جاعدايلاردىڭ %89 ى ەكپە الماعان ادامدارعا تيەسىلى.
ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا-انالاردى بالالارعا جوسپارلى ۆاكسيناتسيانى ۋاقىتىلى جاساتۋعا شاقىرىپ، ەكپەلەردىڭ جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋداعى ماڭىزىن ەسكە سالادى.
دارىگەرلەردىڭ ۇسىنىمدارى:
• ادامدار كوپ جينالاتىن جەرلەردە ماسكا جانە انتيسەپتيكتەردى پايدالانۋ؛
• ءۇي-جايلاردى ءجيى جەلدەتىپ، جەكە گيگيەنا ەرەجەلەرىن ساقتاۋ؛
• تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ ارقىلى يممۋنيتەتتى نىعايتۋ؛
• العاشقى بەلگىلەر بايقالعاندا ۋاقتىلى مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ.
مەديتسينالىق ۇيىمدار 5,7 مىڭ ورىندىق توسەك قورىمەن (ونىڭ ىشىندە ينفەكسيالىق توسەكتەردىڭ رەزەرۆى بار) قامتاماسىز ەتىلگەن. ۆيرۋسقا قارسى پرەپاراتتاردىڭ، جەكە قورعانىس قۇرالدارىنىڭ جانە قارقىندى تەراپياعا قاجەتتى جابدىقتاردىڭ قورى جاساقتالدى.
ايتا كەتەيىك، س ق و-دا سكرينينگىدەن وتكەن ءار ءۇشىنشى ادامنان تۋبەركۋلەز ينفەكسياسى انىقتالدى.