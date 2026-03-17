قازاقستاندا تەك شەتەلدىكتەرگە ارنالعان جاڭا ويىن-ساۋىق مەكەمەلەر پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ويىن بيزنەسى تۋرالى زاڭىنا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، ەلدىڭ جاڭا وڭىرلەرىندە كازينو اشىلادى.
اتاپ ايتقاندا، «ويىن-ساۋىق مەكەمەلەرىنىڭ، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلاردىڭ (ولاردىڭ كاسسالارىنىڭ) ورنالاسۋ ورىندارى» تۋرالى باپقا تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
- ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پانفيلوۆ اۋدانىندا، الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىندا، الماتى وبلىسىنىڭ تالعار اۋدانىندا، مارقاكول اۋماعىندا جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ زايسان اۋدانىندا ويىن-ساۋىق ورىندارى اشىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار زاڭدا كازينو، ويىن اۆتوماتتارى زالدارى، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلاردى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردا، تاريحي-مادەني ماڭىزى بار جەرلەردە، سونداي-اق قورعانىس جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماقساتىنداعى جەرلەردە ورنالاستىرۋعا تىيىم سالىناتىنى كورسەتىلگەن.
بۇدان بولەك، زاڭ جاڭا تارماقپەن تولىقتىرىلدى. وندا جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە ورنالاساتىن كازينو، ويىن اۆتوماتتارى زالدارى، بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلارعا تەك شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار، سونداي-اق سول مەكەمەلەردىڭ قىزمەتكەرلەرى جانە قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ورىنداۋ ماقساتىندا جۇرگەن وزگە دە تۇلعالار عانا كىرە الاتىنى بەلگىلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلدانعان ەدى.
سونىمەن قاتار ونلاين كازينونى جارنامالاعانداردىڭ تابىسى تاركىلەنىپ، ەكى ەسە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن.
قازىرگى تاڭدا قونايەۆ قالاسىندا 5 كازينو رەسمي جۇمىس ىستەپ تۇر. وعان قوسا، قۇمار ويىن سالاسىندا ءۇش مىڭنان استام ادام جۇمىس ىستەيدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ