قازاقستاندا تۋبەركۋلەزبەن سىرقاتتانۋشىلىق 13 پايىزعا، ءولىم-ءجىتىم 25 پايىزعا تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك تۋبەركۋلەزگە قارسى كۇرەس كۇنى قارساڭىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ قولداۋىمەن وتكەن جوعارى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق ديالوگقا قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەردىڭ End TB جاھاندىق ستراتەگياسىنىڭ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋى جانە تۋبەركۋلەزبەن كۇرەستە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
مينيستر ءوز سوزىندە ادام دەنساۋلىعىن قورعاۋ ءۇشىن الەمدىك قاۋىمداستىق كۇشتەرىن بىرىكتىرۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستان End TB جاھاندىق ستراتەگياسى شەڭبەرىندە تۋبەركۋلەزدىڭ الدىن الۋ، ەرتە انىقتاۋ جانە ءتيىمدى ەمدەۋ باعىتىندا جۇيەلى شارالاردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە تۋبەركۋلەزگە قارسى قىزمەت ايتارلىقتاي جاڭعىرتىلدى»، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
بۇگىندە قازاقستاندا زاماناۋي مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق دياگنوستيكا ادىستەرى ەنگىزىلگەن. بۇل تەحنولوگيالار بىرنەشە ساعات ىشىندە اۋرۋدىڭ بار- جوعىن انىقتاپ قانا قويماي، قوزدىرعىشتىڭ دارىلىك پرەپاراتتارعا سەزىمتالدىعىن دا ءدال انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىرگى زەرتحانالىق دياگنوستيكا ادىستەرى فتيزيوپۋلمونولوگيانىڭ بارلىق وڭىرلىك ورتالىقتارىندا قولجەتىمدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قىسقا مەرزىمدى جانە تولىقتاي پەرورالدىق ەمدەۋ رەجيمدەرىن قوسا العاندا، يننوۆاتسيالىق تاسىلدەردى ەنگىزۋ ەمدەۋ ۇزاقتىعىن قىسقارتىپ، ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە پاتسيەنتتەردىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
الدىن الۋ شارالارى دا نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. قازاقستاندا بتسج ۆاكتسيناتسياسىمەن قامتۋ دەڭگەيى جوعارى، تۋبەركۋلەز ينفەكتسياسىنىڭ پروفيلاكتيكالىق ەمى كەڭەيتىلىپ، زاماناۋي سكرينينگ تاسىلدەرى ەنگىزىلۋدە.
كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدە نەگىزگى ەپيدەميولوگيالىق كورسەتكىشتەر تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلەدى.
«سوڭعى ءۇش جىل ىشىندە تۋبەركۋلەزبەن سىرقاتتانۋشىلىق 13,3 پايىزعا، ءولىم-ءجىتىم 25 پايىزعا، ال تارالۋ دەڭگەيى 17,2 پايىزعا ازايدى. دارىگە سەزىمتال تۋبەركۋلەزدى ەمدەۋدىڭ تيىمدىلىگى 90,5 پايىز، ال دارىگە ءتوزىمدى تۇرىندە 85,3 پايىز قۇراپ وتىر. بۇل حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
ۆەدومستۆو باسشىسى قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەر جۇيەلى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ، تۋبەركۋلەزگە قارسى ءىس-شارالاردى تۇراقتى قارجىلاندىرۋدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمدارمەن بەلسەندى ارىپتەستىكتىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولعانىن ايتتى.
«قازاقستان End TB جاھاندىق ستراتەگياسىن ىسكە اسىرۋعا بەرىك بەيىلدى بولىپ قالا بەرەدى جانە ورتاق ماقسات - تۋبەركۋلەزسىز الەمگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرا بەرەدى»، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.