    19:59, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا تالاپتى ورىنداماعان الەۋمەتتىك جەلىلەر بۇعاتتالۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - «ونلاين پلاتفورمالار جانە ونلاين جارناما تۋرالى» زاڭعا ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان پلاتفورمالاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن شەكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن نورما ەنگىزۋ ۇسىنىلدى.

    Тәжікстанда балаларға әлеуметтік желіге кіруге тыйым салынуы мүмкін
    Фото: NTV

    بۇل باستاما «ونلاين پلاتفورمالار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ماسەلەلەرى بويىنشا كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىندا كوزدەلگەن.

    «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان قۇجاتتى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ازىرلەدى.

    قازىرگى زاڭدا ونلاين-پلاتفورمالاردى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداۋعا مىندەتتەيتىن ناقتى پروتسەدۋرا جوق. ال جاڭا نورما ەنگىزىلسە، ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان ونلاين-پلاتفورماعا قازاقستان ىشىندە كىرۋدى شەكتەۋگە مۇمكىندىك تۋادى.

    زاڭ جوباسىندا 2023-جىلعى 10-شىلدەدەگى «ونلاين-پلاتفورمالار جانە ونلاين-جارناما تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنىڭ 24-بابى مىناداي مازمۇنداعى ءۇشىنشى بولىكپەن تولىقتىرىلسىن دەلىنگەن:

    ونلاين-پلاتفورمالاردىڭ مەنشىك يەلەرى جانە (نەمەسە) زاڭدى وكىلدەرى (وكىلدىكتەرى) ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان جاعدايدا، ۋاكىلەتتى ورگان ينتەرنەت-رەسۋرستارعا، ونلاين-پلاتفورمالارعا جانە لەزدىك حابار الماسۋ قىزمەتتەرىنە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەۋ قاعيدالارىنا سايكەس ونلاين-پلاتفورماعا قولجەتىمدىكتى شەكتەيدى.

    سايكەسىنشە، اتالعان زاڭنىڭ 8-بابى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ وكىلەتتىكتەرىن كەڭەيتەتىن تومەندەگىدەي مازمۇنداعى تارماقشالارمەن تولىقتىرىلسىن دەلىنگەن:

    - ونلاين- پلاتفورمالاردى مونيتورينگتەۋ قاعيدالارىن بەكىتەدى؛

    - ينتەرنەت-رەسۋرستارعا، ونلاين-پلاتفورمالارعا جانە لەزدىك حابارلار الماسۋ سەرۆيستەرىنە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەۋ قاعيدالارىن بەكىتەدى.

