قازاقستاندا تالاپتى ورىنداماعان الەۋمەتتىك جەلىلەر بۇعاتتالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «ونلاين پلاتفورمالار جانە ونلاين جارناما تۋرالى» زاڭعا ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان پلاتفورمالاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن شەكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن نورما ەنگىزۋ ۇسىنىلدى.
بۇل باستاما «ونلاين پلاتفورمالار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ماسەلەلەرى بويىنشا كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىندا كوزدەلگەن.
«اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان قۇجاتتى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ازىرلەدى.
قازىرگى زاڭدا ونلاين-پلاتفورمالاردى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداۋعا مىندەتتەيتىن ناقتى پروتسەدۋرا جوق. ال جاڭا نورما ەنگىزىلسە، ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان ونلاين-پلاتفورماعا قازاقستان ىشىندە كىرۋدى شەكتەۋگە مۇمكىندىك تۋادى.
زاڭ جوباسىندا 2023-جىلعى 10-شىلدەدەگى «ونلاين-پلاتفورمالار جانە ونلاين-جارناما تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنىڭ 24-بابى مىناداي مازمۇنداعى ءۇشىنشى بولىكپەن تولىقتىرىلسىن دەلىنگەن:
ونلاين-پلاتفورمالاردىڭ مەنشىك يەلەرى جانە (نەمەسە) زاڭدى وكىلدەرى (وكىلدىكتەرى) ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تالاپتارىن ورىنداماعان جاعدايدا، ۋاكىلەتتى ورگان ينتەرنەت-رەسۋرستارعا، ونلاين-پلاتفورمالارعا جانە لەزدىك حابار الماسۋ قىزمەتتەرىنە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەۋ قاعيدالارىنا سايكەس ونلاين-پلاتفورماعا قولجەتىمدىكتى شەكتەيدى.
سايكەسىنشە، اتالعان زاڭنىڭ 8-بابى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ وكىلەتتىكتەرىن كەڭەيتەتىن تومەندەگىدەي مازمۇنداعى تارماقشالارمەن تولىقتىرىلسىن دەلىنگەن:
- ونلاين- پلاتفورمالاردى مونيتورينگتەۋ قاعيدالارىن بەكىتەدى؛
- ينتەرنەت-رەسۋرستارعا، ونلاين-پلاتفورمالارعا جانە لەزدىك حابارلار الماسۋ سەرۆيستەرىنە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەۋ قاعيدالارىن بەكىتەدى.