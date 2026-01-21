22:55, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستاندا تاعى اياز كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM – قازگيدرومەت 22، 23، 24-قاڭتارعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
35 گرادۋسقا دەيىن اياز
وڭىرلەرىندە قايتا اياز كۇشەيەدى. كەيبىر اۋدانداردا قار جاۋىپ، تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 30-35 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.
كوكتايعاق، قار
ال رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىنە سيكلون ىقپال ەتەدى، سونىڭ اسەرىنەن قار جاۋادى. 22-23-قاڭتاردا قاتتى قار جاۋىپ، جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.