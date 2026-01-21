ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:55, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا تاعى اياز كۇشەيەدى

    استانا. KAZINFORM – قازگيدرومەت 22، 23، 24-قاڭتارعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    35 градус аяз болады: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    35 گرادۋسقا دەيىن اياز

    وڭىرلەرىندە قايتا اياز كۇشەيەدى. كەيبىر اۋدانداردا قار جاۋىپ، تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 30-35 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    كوكتايعاق، قار

    ال رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىنە سيكلون ىقپال ەتەدى، سونىڭ اسەرىنەن قار جاۋادى. 22-23-قاڭتاردا قاتتى قار جاۋىپ، جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
