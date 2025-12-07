قازاقستاندا تاۋاردى قايتارۋدا قانداي تالاپتاردى ەسكەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - كەيبىر جاعدايدا ساتىپ العان تاۋاردىڭ ولشەمى دۇرىس كەلمەي جاتادى نەمەسە جاسىرىن اقاۋلارى بولۋى مۇمكىن، ياعني ونى قايتارۋدىڭ سەبەپتەرى ءارتۇرلى. زاڭدا ءار ادامنىڭ ءوزىنىڭ قۇقىعىن قورعاۋ مۇمكىندىگى، زاتتى قايتارۋدىڭ پروتسەسى، سونداي- اق ساتۋشى قانداي تالاپتاردى ورىنداۋى كەرەك ەكەنى بەكىتىلگەن.
تۇتىنۋشىلار ساۋدا جاساعاننان كەيىن، كوبىنەسە العان زاتىنا كوڭىلى تولماي جاتادى. كيىمى جاراسپايدى نەمەسە العان قۇرىلعىسىنان اقاۋ شىعادى. «تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭدا ادامداردىڭ تاۋاردى قايتارۋعا نەمەسە باسقاسىنا اۋىستىرۋعا قۇقىعى بار ەكەنى انىق كورسەتىلگەن جانە بۇل قۇقىق قاتاڭ قورعالعان.
ەگەر كيىم ۇناماي قالسا، تۇتىنۋشى دۇكەنگە ونى قايتارا الادى، ءبىراق كيىم باستاپقى جاڭا كۇيىندە بولۋى كەرەك. ماسەلەن، تەحنيكادان اقاۋ شىقسا، وندا تۇتىنۋشىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تەتىگى كەڭەيە تۇسەدى.
زاڭ اياسىندا زاتتى قايتارۋ ءتارتىبى قالاي؟
زاتتى ەكى نەگىزگى جاعدايدا قايتارا الاسىز جانە وسى سەبەپتەر كۇندەلىكتى ومىردە ءجيى كەزدەسەدى.
بىرىنشىدەن، زات ساپالى بولسا دا، ءبىراق جاي عانا سايكەس كەلمەي جاتادى. مىسالى، كيىمنىڭ ولشەمى كىشىرەك بولسا، دۇكەندەگى جارىقتاندىرۋعا بايلانىستى ونىڭ ءتۇسى ءىس جۇزىندە باسقاشا قۇبىلىپ تۇرسا نەمەسە كيىم ۆيتريناداعىدان باسقاشا كورىنسە، تۇتىنۋشىلاردا قايتارۋ مۇمكىندىگى بار. زاڭ بويىنشا زاتتى 14 كۇن ىشىندە قايتارۋعا بولادى. ەڭ باستىسى، زاتتى پايدالانىلماعان كۇيىندە قاپتاماسىمەن جانە ءتيىستى جاپسىرماسىمەن تاپسىرۋ كەرەك. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ەگەر ۇيدە كيىمدى ءبىر كيگەننەن جاراسپايتىنىن تۇسىنسەڭىز، ونى قايتارا الاسىز.
ەكىنشىدەن، تاۋار سيپاتتاماسىنا سايكەس كەلمەسە دە قايتارۋعا رۇقسات ەتىلەدى. بۇل رەتتە، ونداعى انىق اقاۋلار (سىزاتتار بولسا، تولىق جيناقتالاماسا نەمەسە تەحنيكا ىسكە قوسىلماسا) مەن بىرنەشە كۇننەن نەمەسە اپتادان كەيىن پايدا بولاتىن جاسىرىن اقاۋلار ەسكەرىلەدى. مۇنداي جاعدايلاردا ساتىپ الۋشى اقشانى قايتارۋدى، زاتتى جاڭاسىنا اۋىستىرۋدى نەمەسە جوندەۋگە جىبەرۋ مۇمكىندىگىن تاڭدايدى، ال ساتۋشىدا ءوز تالاپتارىن قويۋعا قۇقىعى جوق.
اتاپ ايتقاندا، ارزانداتىلىپ ساتىلاتىن تاۋارلار ۇعىمىن دا ەسكەرۋ قاجەت. بۇل زاتتاردا باستاپقىدان سىزاتتار، جىرتىلعان قاپتاماسى بولسا، سونداي-اق باسقا دا اقاۋلارى انىقتالسا، ارزان باعامەن وتكىزىلەدى. مۇنداي تاۋارلار جايىندا تۇتىنۋشىعا الدىن الا ەسكەرتۋ جاسالعاندىقتان، ولار قايتارىلمايدى. دەگەنمەن، وزگە ءتۇرلى جەڭىلدىكتەرگە، اكسيالارعا، جاپپاي ساتىلىمدارعا بۇل ەرەجە تارالمايدى. جەڭىلدىكپەن ساتىلاتىن زاتتار زاڭ تالاپتارىنا سايكەس قابىلدانادى، اۋىستىرىلادى نەمەسە جوندەلەدى.
سونىمەن قاتار زاڭدا قايتارىلمايتىن تاۋارلاردىڭ ءتىزىمى قاراستىرىلعان. ونىڭ قاتارىنا ءىش كيىم، كوسمەتيكا، پارفيۋمەريا، ولشەنىپ ساتىلاتىن تەكستيل، مەديتسينالىق قۇرالداردىڭ ءبىر بولىگى جانە كۇردەلى جابدىقتاردىڭ كەيبىر تۇرلەرى كىرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن ءبىرىڭعاي ءتىزىم جانە ساتۋشىلار ونى ءوز قالاۋى بويىنشا وزگەرتە المايدى.
الايدا، بۇل ماسەلەدە ماڭىزدى ءبىر ەرەكشەلىك بار. ەگەر وسى تىزىمدەگى زاتتاردا اقاۋ تابىلسا، تىيىم قولدانىلمايدى. ءتىپتى، ءىش كيىمدە جىرتىعى بولسا نەمەسە كوسمەتيكا جارامسىز كۇيدە ەكەنى انىقتالسا، ولاردى قايتارۋ مۇمكىندىگى بار. بۇل تۇرعىدا زاڭ تولىعىمەن ساتىپ الۋشىنىڭ جاعىندا.
تاۋاردى قالاي دۇرىس قايتارۋ كەرەك؟
پروتسەسس قاراپايىم ارەكەتتەن باستالادى، ياعني زاتتى ساتىپ العانىڭدى دالەلدەۋ قاجەت. بۇل رەتتە تۇبىرتەكتى ساقتاعان دۇرىس. ەگەر ول جوعالسا، بانك قوسىمشاسىنداعى ءۇزىندى كوشىرمە نەمەسە تولەم ءتىزىمى جەتكىلىكتى.
وسىدان كەيىن تۇتىنۋشى دۇكەنگە حابارلاسىپ، قايتارۋ سەبەبىن جانە ءوزىنىڭ تالابىن جازىپ، ءوتىنىش تولتىرادى. تاۋار تەكسەرىلەدى، ال داۋلى جاعدايدا ونى ساراپتامالىق باعالاۋعا جىبەرۋى مۇمكىن. بۇل باعالاۋ ساتۋشىنىڭ ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى جانە كوپ ۋاقىت قاجەت ەتپەيدى.
مىسالى، Kaspi دۇكەنىندە ساتۋشىلارعا ساراپتاما جاساتىپ، قايتارۋ تۋرالى ءوتىنىش بويىنشا شەشىم قابىلداۋعا 30 كۇن بەرىلەدى.
ەگەر اقاۋ راستالسا، دۇكەن ءوتىنىشتى ورىنداۋعا مىندەتتى - اقشانى قايتارۋ نەمەسە اۋىستىرۋ. ءىس جۇزىندە اقشانى قايتارۋ بىرنەشە كۇنگە سوزىلادى، ءبىراق ناقتى مەرزىم ناقتى ساتۋشىنىڭ ىشكى راسىمدەرىنە بايلانىستى.
ەگەر ماسەلە اقاۋى بار تاۋارلارعا قاتىستى بولسا، بۇل جايىندا ەسكەرتۋ كەرەك. ساتىپ الۋشى وسى ءونىمدى ناقتى قاي دۇكەننەن العانىن دالەلدەي الۋى دا ماڭىزدى. ساتىپ الۋدى راستايتىن قۇجات بولماسا، قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن.
اقشانى قايتارۋ ءۇشىن نەىستەۋ كەرەك؟
كەيدە دۇكەندەر ءوتىنىمدى قابىلداماي ءجۇرىپ الادى نەمەسە تۇتىنۋشىنى وندىرۋشىگە جىبەرۋگە تىرىسادى. مۇنداي جاعدايلاردا ساتىپ الۋشى الدىندا ءوندىرۋشى نەمەسە ديلەر ەمەس، ساتۋشى جاۋاپتى ەكەنىن بىلگەن ءجون.
ءبىرىنشى قادام - دۇكەن يەسىنىڭ اتىنا شاعىمدانۋ. ادەتتە، بۇل ارەكەتتىڭ ناتيجەسىن بىردەن بايقاۋعا بولادى، سەبەبى ءىرى ساۋدا جەلىلەرى ءوز بەدەلىنە قاتتى قارايدى، ال كىشىگىرىم دۇكەندەر تەكسەرىستەن قورقادى.
ەگەر جاۋاپ بولماسا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنە حابارلاسا الاسىز. شاعىمدى eGov نەمەسە e-Otinish ارقىلى ونلاين رەجيمىندە وڭاي جولداۋعا بولادى. ماماندار تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋگە، نۇسقاما بەرۋگە جانە ايىپپۇل سالۋعا ۋاكىلەتتى.
سوڭعى قادام - سوت. تاجىريبە كورسەتكەندەي، ساتىپ الۋشىلار مۇنداي ىستەردە كوبىنەسە جەڭىسكە جەتەدى، سوتتار دۇكەندەرگە اقشانى قايتارۋدى، مورالدىق زالالدى وتەۋدى جانە ايىپپۇل تولەۋدى مىندەتتەيدى.
ءبىراق الدىمەن دەپارتامەنتتەن كومەك سۇراڭىز. ەگەر ولار ماسەلەڭىزدى شەشپەسە دە، سوت وتىرىسىنا مامانداردىڭ قاتىسۋى ءىستى ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى جانە داۋدى ءسىزدىڭ پايداڭىزعا شەشۋگە كومەكتەسەدى.
بازاردان العان تاۋارلاردى قايتارۋ مۇمكىندىگى
تاۋارلاردى قايتارۋ قۇقىعى ءىرى دۇكەندەر مەن ونلاين پلاتفورمالاردان باسقا دا ساۋدا الاڭدارىنا تارايتىنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى. زاڭ ساۋدا ورتالىقتارىنداعى، بۋتيكتەردەگى جانە كادىمگى بازارلارداعى ساتىپ الۋشىلاردى بىردەي قورعايدى. بازاردا جۇمىس ىستەيتىن ساتۋشى دا كاسىپكەر ساناتىندا. سوندىقتان زاڭ تالاپ ەتكەن جاعدايدا، شاعىمداردى قاراۋعا، وتىنىشتەردى قابىلداۋعا جانە اقشانى قايتارۋعا مىندەتتى.
جالعىز ايىرماشىلىق - بازاردا ساتىپ الۋ دەرەگىن راستاۋ قيىنىراق. ساتۋشىلار كوبىنەسە تۇبىرتەك بەرمەيدى نەمەسە كاسسالىق اپپاراتتارسىز جۇمىس ىستەيدى. وسىنىڭ سالدارىنان پروبلەما بولىپ جاتادى. ءبىراق مۇنداي جاعدايلاردا دا ساتىپ الۋشىعا كومەكتەسەتىن تەتىكتەر بار. مىسالى، بانك قوسىمشاسىنىڭ دەرەكتەرى، ساتۋشىنىڭ تەلەفون ءنومىرى، بەينەجازبا، كۋاگەرلەر تاۋار العانىڭىزدى دالەلدەي الادى.
ەگەر ءونىم ساپاسىز بولسا، ساتۋشى تالاپتاردى ورىنداۋعا مىندەتتى. تەحنيكاعا قاتىستى كەپىلدىك بار. وسى ورايدا ساتۋشىنىڭ «بۇل بازار» نەمەسە «ءبىز ەشتەڭەنى جوندەمەيمىز» دەپ سىلتاۋ ايتۋعا قۇقىعى جوق. بۇل جاعدايدا بازار اكىمشىلىگىنە حابارلاسا الاسىز. ەگەر ساتۋشى جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتسا، ماسەلەمەن تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتى اينالىسادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى «تاۋاردىڭ جارناماداعى باعاسى مەن دۇكەندەگى باعاسى اراسىندا ايىرماشىلىق بولسا، نە ىستەۋ كەرەك؟» دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
