قازاقستاندا سيىر ەتىن ەكسپورتتاۋ تالاپتارى جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەلىمىزدەن ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
ۆەدومستۆو ۇسىنعان جاڭا وزگەرىستەر بورداقىلاۋ ىسىمەن اينالىساتىن شارۋالاردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتپەك. اتاپ ايتقاندا، بۇعان دەيىن تەك ءىرى كاسىپورىندارعا تيەسىلى بولعان كۆوتالار ەندى ورتا دەڭگەيدەگى شارۋاشىلىقتارعا دا قولجەتىمدى بولادى.
- بۇل جوبا وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى ىنتالاندىرۋ ءۇشىن ازىرلەندى. ءبىز نارىققا جاڭا ويىنشىلاردىڭ شىعۋىنا جول اشىپ، ەكسپورتتىق كەدەرگىلەردى الىپ تاستاۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وسى ورايدا، ەكسپورتقا شىعارىلاتىن ەت كولەمى بورداقىلاۋ الاڭىنىڭ قۋاتتىلىعىنا، ياعني ونداعى مال باسىنىڭ سانىنا تىكەلەي بايلانىستى بولىپ قالا بەرەدى. قۇجاتقا سايكەس، كۆوتا مولشەرى كەلەسىدەي تارتىپپەن بولىنەدى:
5000 باسقا دەيىنگى قۋاتتىلىعى بار الاڭدار ءۇشىن - 1000 توننا؛
10000 باسقا دەيىنگى قۋاتتىلىعى بار الاڭدار ءۇشىن - 2000 توننا؛
15000 باسقا دەيىنگى قۋاتتىلىعى بار الاڭدار ءۇشىن - 3000 توننا؛
20000 باسقا دەيىنگى قۋاتتىلىعى بار الاڭدار ءۇشىن - 4000 توننا؛
50000 باسقا دەيىنگى قۋاتتىلىعى بار الاڭدار ءۇشىن - 10000 توننا.
ايتا كەتەيىك، بۇرىن تەك ءوز ەت كومبيناتى بارلارعا عانا باسىمدىق بەرىلسە، ەندى 5000 نان استام مالى بار بورداقىلاۋ الاڭدارى جەكە مال سوياتىن سەحى بولماسا دا، وزگە كاسىپورىندار ارقىلى ءوز ءونىمىن شەتەلگە ساۋدالاي الادى. سونداي-اق، ءوز ەت كومبيناتى بار شارۋاشىلىقتار ءۇشىن مال باسىنىڭ شەكتى سانى 500 گە دەيىن تومەندەتىلگەن.
جالپى كۆوتا كولەمى 20 مىڭ توننا دەڭگەيىندە ساقتالىپ، ول 6 اي مەرزىمگە جارامدى بولادى.
