قازاقستاندا سينتەتيكالىق ەسىرتكى اينالىمى باسەڭدەدى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەردىڭ قىمباتتاۋى مەن تاپشىلىعى بايقالادى. بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دانيار مەيرحان ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ باسپا ءسوز الاڭىندا مالىمدەدى.
- اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ باعاسى 25 مىڭ تەڭگەدەن 35 مىڭ تەڭگەگە دەيىن وسكەن. سونداي-اق تاسىمالداۋ بارىسىندا تۇراقتى كەدەرگىلەر بار، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي ەسىرتكى وندىرىسىنە، لوگيستيكاسىنا جانە وتكىزۋ ارنالارىنا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستاردىڭ تىكەلەي ناتيجەسى.
- 2025 -جىلعى ناۋرىز ايىنان باستاپ ەسىرتكى زاتتارىن مەديتسينالىق ماقساتتان تىس تۇتىنعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا 6 مىڭنان استام قۇقىق بۇزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى. بۇل شارالار پروفيلاكتيكالىق تيىمدىلىك بەرىپ وتىر، - دەدى دانيار مەيرحان.
سونداي-اق ول بريفينگ بارىسىندا بىلتىرعى قىركۇيەك ايىنان باستاپ دروپپەرلىك ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكە سالدى.
- قازىرگى تاڭدا ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ تولەم كارتالارىن پايدالانۋ بويىنشا 49 دەرەك انىقتالعان. ونىڭ 35 ى ەسىرتكى زاتتارىنىڭ زاڭسىز اينالىمىمەن بايلانىستى. سونىمەن قاتار قاداعالاۋداعى زاتتار تىزبەسى 47 اتاۋعا كەڭەيتىلەدى، - دەپ تولىقتىردى ءى ءى م وكىلى.