قازاقستاندا پسيحولوگ قىزمەتى قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قالالارىندا پسيحولوگتىڭ قابىلداۋىنا جازىلۋ قۇنى ءبىر-بىرىنەن الشاق. كەيدە 4 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
وڭىرلەردەگى قالالاردىڭ ىشىندە پەتروپاۆل مەن تالدىقورعاندا باعا قولجەتىمدى. مۇندا پسيحولوگتىڭ ءبىر ساعاتتىق سەانسى 4 مىڭ تەڭگە دەپ بەلگىلەنگەن.
ال ەڭ جوعارى باعا استانا قالاسىندا تىركەلدى. ەلوردادا كەڭەس الۋ قۇنى 10 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ 100 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ەلىمىز بويىنشا ورتاشا باعا 8000-35000 تەڭگە ارالىعىندا. دەگەنمەن ءىرى مەگاپوليستەردە، حالىقارالىق دارەجەدە تاجىريبەسى بار ماماندار قابىلداۋىندا باعا بىرنەشە ەسە جوعارى.
پسيحوتەراپيەۆت مامانىنىڭ ارنايى مەديتسينالىق ليتسەنزياسى بولۋى ءتيىس جانە تاجىريبەلى ماماننىڭ قابىلداۋى ادەتتەگىدەي قىمبات.
اتىراۋ مەن شىمكەنتتە باعا ارزان. قابىلداۋ قۇنى 5 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. كەڭەس بەرۋ ەلىمىز بويىنشا الماتىدا قىمبات. مۇندا ءبىر ساعاتتىڭ سەانسى 50 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ال استانا قالاسىندا 45 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى.
قازاقستان بويىنشا پسيحوتەراپيەۆتتىڭ ءبىر ساعاتتىق قىزمەتى ورتا ەسەپپەن 12000-30000 تەڭگە ارالىعىندا.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، پسيحولوگ پەن پسيحوتەراپيەۆتتىڭ قىزمەت اقىسى جىل سايىن كوتەرىلىپ كەلەدى. قازاقستاندىقتار تەك باسىنا ءىس تۇسكەندە، كۇيزەلىسكە ۇشىراعاندا عانا ەمەس، شەر تارقاتۋعا، ءوز-ءوزىن دامىتۋعا دا مامان كومەگىنە جۇگىنەدى.
باعانىڭ وسۋىنە جەكە پسيحوتەراپيەۆتتەر سانىنىڭ كوبەيۋى، ونلاين كەڭەس پەن حالىقارالىق ءادىستى ەنگىزۋ جولى اسەر ەتىپ تۇر. دەگەنمەن وڭىرلەردە توپتىق كەڭەس بەرۋ، مەكتەپ جانە ۇجىمدىق پسيحولوگتار قىزمەتى دە بار. وعان ونلاين قىزمەتتى دە قوسۋعا بولادى. بۇل باعانى تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.
بۇعان دەيىن پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعىنان 20 مىڭنان استام قازاقستاندىقتىڭ كومەك العانى تۋرالى ايتىلدى.