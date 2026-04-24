قازاقستاندا سوڭعى 5 جىلدا 1840 تان استام اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى ءوندىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا CLAAS كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ كولەمى سوڭعى بەس جىلدا 1840 تان استى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبا اياسىندا وندىرىلگەن تەحنيكانىڭ جالپى قۇنى 242 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، بۇل يندۋستريالىق كووپەراتسيا مەن ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋدىڭ ءتيىمدى ۇلگىسىنە اينالدى.
مينيستر ايداربەك ساپاروۆ گەرمانيا ەكونوميكاسىنىڭ شىعىس كوميتەتىنىڭ باسقارما ءتورايىمى كاترينا كلااس- ميۋلحويزەرمەن كەزدەسۋ بارىسىندا اگرارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
- قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى اگرارلىق ىنتىماقتاستىق جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى %23 عا، ەكسپورت %38 عا ارتتى. ءبىز ءوزارا ساۋدانى ۇلعايتۋعا جانە ءونىم تۇرلەرىن كەڭەيتۋگە دايىنبىز، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستاندا CLAAS اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جەرگىلىكتەندىرۋ جوباسىنىڭ ناتيجەلەرى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. جوبا 2021 -جىلدان بەرى CLAAS، CT AGRO جانە HORSCH كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ءوندىرىس سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پەتروپاۆل قالاسىندا ورنالاسقان.
- كاسىپورىن جىلىنا 370 وزدىگىنەن جۇرەتىن جانە 370 تىركەمەلى تەحنيكا شىعارۋعا قاۋقارلى. جوبا ىسكە قوسىلعالى بەرى 714 كومباين، 363 تراكتور، 270 ەگىس كەشەنى جانە 500 گە جۋىق جاتكا ءوندىرىلدى. بۇل اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ زاماناۋي ۇلگىلەرىن ەل ىشىندە شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوز كەزەگىندە كاترينا كلااس- ميۋلحويزەر گەرمانيا كومپانيالارىنىڭ قازاقستانداعى جوبالارعا قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنىن ايتىپ، ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋدى تەرەڭدەتۋ، تەحنولوگيالار ترانسفەرتى جانە اگروونەركاسىپتىك سالاداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.