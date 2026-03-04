22:55, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاقستاندا ستەند اتۋدان الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى وتەدى
استانا. KAZINFORM - جارىس الماتى وبلىسىندا الەكساندر اسانوۆ اتىنداعى اتۋ كلۋبىندا ۇيىمداستىرىلادى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭىنە الەمنىڭ 70 ەلىنەن 500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
تۋرنيردە «تراپ»، «سكيت» ديستسيپلينالارى بويىنشا جانە ارالاس كوماندالار اراسىنداعى سايىستا سەگىز مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى 2-11-مامىر ارالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، كونكيمەن جۇگىرۋدەن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن سپورتشىلار بەلگىلى بولدى.
قازاقستان تاريحىندا العاش رەت سەمسەرلەسۋدەن شپاگا بويىنشا الەم كۋبوگى كەزەڭى وتپەك. حالىقارالىق دودا 26-29-ناۋرىز كۇندەرى استاناداعى QAZAQSTAN جەڭىل اتلەتيكا سپورت كەشەنىندە ۇيىمداستىرىلادى.