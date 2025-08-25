قازاقستاندا سۋدى از قاجەت ەتەتىن جاڭا كۇرىش سورتى شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - «سىر سۇلۋى» دەپ اتالاتىن بۇل سورت از ۋاقىتتا ءپىسىپ-جەتىلەتىندىكتەن، سۋدى دا از قاجەت ەتەدى، دەپ حابارلايدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى.
قىزىلوردا وبلىسىندا ى. جاقايەۆ اتىنداعى قازاق كۇرىش شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى جاڭا كۇرىش سورتىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. سىناق ناتيجەلەرى كورسەتكەندەي، جاڭا كۇرىش سورتى 105-110 كۇندە ءپىسىپ-جەتىلىپ، جەرگىلىكتى اۋا رايى مەن توپىراققا تولىق بەيىمدەلگەن. بارلىق اگروتەحنيكالىق تالاپ ورىندالعان جاعدايدا گەكتارىنان 80-85 تسەنتنەرگە دەيىن ءونىم الۋعا بولادى.
قازىرگى تاڭدا قىزىلوردا وبلىسىندا نەگىزىنەن رەسەيلىك كۇرىش سورتتارى وسىرىلەدى. ولار تولىق ءپىسىپ-جەتىلۋ ءۇشىن 120-125 كۇن ۋاقىت الادى.
- قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندەگى سۋ شارۋاشىلىعى جاعدايى سۋدى ۇنەمدەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ىزدەۋدى جانە ازىرلەۋدى قاجەت ەتىپ وتىر. الەمدىك كليماتتىڭ وزگەرۋىن ەسكەرسەك، وسىنداي جاڭا داقىل تۇرلەرى بۇرىننان ءوسىرىلىپ جۇرگەن سۋدى كوپ قاجەت ەتەتىن سورتتارعا جاقسى بالاما بولا الادى. بۇل عىلىمي جۇمىستىڭ ناتيجەسى اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا جانە كۇرىش القاپتارىندا سۋ تۇتىنۋدى ازايتۋعا وڭ ىقپال ەتەدى، - دەدى ى. جاقايەۆ اتىنداعى قازاق كۇرىش شارۋاشىلىعى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ عىلىمي جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى جانۇزاق بايمانوۆ.
سونىمەن قاتار عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، ۆەنگرلىك Water Retainer جاڭا پرەپاراتىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. ول توپىراقتاعى ىلعالدى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. بيىل بۇل پرەپارات الماتى، جامبىل، قىزىلوردا، قاراعاندى، اقمولا جانە جەتىسۋ وبلىستارىنداعى ەگىستىكتەردە تاجىريبە جۇزىندە قولدانىلا باستادى.
- ءبىرىنشى سىناق كەزەڭىندە ءتورت عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى قاتىستى. سىناق ناتيجەسىندە پرەپارات كۇرىشتىڭ ءوسۋ كەزەڭىن قىسقارتىپ، سۋدى ايتارلىقتاي ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنى انىقتالدى. ادەتتە كۇرىشكە 90 كۇن بويى سۋ جىبەرىلەدى، ال بۇل پرەپاراتتى قولدانعاندا بار بولعانى 51 كۇن سۋارۋ جەتكىلىكتى، - دەپ اتاپ ءوتتى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ عىلىمي جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار دەپارتامەنتى ديرەكتورى ءلاززات ءجۇسىپوۆا.